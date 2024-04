Jalkapallolegenda Mixu Paatelainen kertoo elämäntarinansa syksyllä ilmestyvässä kirjassa

Mika-Matti ”Mixu” Paatelainen on aina herättänyt tunteita, niin pelaajana kuin valmentajana. Hän pelasi ulkomailla huippusarjoissa ammattilaisena 1980-luvulta lähtien lähes kaksi vuosikymmentä. Paatelainen oli ensimmäinen suomalaispelaaja Englannin Valioliigassa. Duunariasenne kylvi vastustajiin pelkoa ja tuotti roppakaupalla maaleja. Hän on myös edelleen yksi kaikkien aikojen parhaista maalintekijöistä Suomen maajoukkuepaidassa.

Pelaajauran jälkeen Paatelainen on tehnyt vaiheikkaan uran valmentajana. Hänet on valittu Skotlannissa vuoden valmentajaksi. Menestyksekkäiden Skotlannin-vuosien jälkeen Paatelainen valmensi Suomen maajoukkuetta vuodet 2011–2015. Huuhkajista Paatelainen palasi Skotlannin pääsarjaan. Värikkääseen valmennusuraan kuuluu myös pestit Latvian ja Hongkongin maajoukkueissa.

Paatelaisen uran varrelle on osunut huikeita hetkiä ja erikoisia episodeja maailmantähtien kanssa. Nyt hän kertoo omin sanoin mukaansatempaavan elämäntarinansa.

”Olen ollut onnekas saadessani tehdä työkseni sitä, mikä on lähellä sydäntäni. Jalkapallo on antanut minulle koko elämäni ajan uskomattomia kokemuksia niin pelaajana kuin valmentajana. Minulla on ilo jakaa lukijoiden kanssa kokemuksiani ja tunteitani eri paikoista pitkällä urallani. Olen suora ja rehellinen persoona ja kirjassani kerron asiat juuri siten, miten minä asiat olen nähnyt ja tuntenut”, Mixu Paatelainen sanoo.

Kirjan kirjoittaja Jukka Lyytinen on aiemmin kirjoittanut elämäkerrat muun muassa Lauri Viidasta, Mikko Kivisestä ja Heikki Salosta.

”On aika uskomatonta mitä kaikkea hänen urallaan on tapahtunut. Hyvää ja pahaa. Kirjan tekeminen on ollut mukava prosessi. Paatelainen on hauska, ystävällinen ja kohtelias herrasmies”, Jukka Lyytinen sanoo.

Mixu Paatelainen – The Fighting Big Finn ilmestyy elokuussa 2024. Kirjan kustantaja Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.