Veteraaniviikolla 22.–28.4. ohjeisohjelmaa Vaasassa

Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa vietetään 27.4. kello 13.30–15.00 Botniahallilla (yleisö saapuu viimeistään 13.00). Botniahallilla on tarjolla ruokaa ja kahvia kello 11.30–13.00.

Musiikista juhlassa vastaa laivaston soittokunta kapellimestari Tero Haikalan johdolla. Solisteina esiintyvät musiikkimajuri Juha Ketola ja laulaja-näyttelijä Sarah Nedergård. Juhlassa esiintyvät myös kuorot Wasa Sångargille, Kuula-opiston kuoro Estradi ja Onkilahden yhtenäiskoulun musiikkiluokkien kuoro Fading. Juhlan juontaa toimittaja Manu Myllyaho.

Juhla televisioidaan suorana Yle1 kanavalla ja Yle Areenassa.



Ennen pääjuhlaa 27.4. on myös kello 9.00 lipunnosto Suomen Vapaudenpatsaalla Vaasan Kauppatorilla ja kello 10.00–11.00 ekumeeninen, kaksikielinen juhlajumalanpalvelus Vaasan kirkossa.



Jumalanpalveluksen jälkeen Botniahallille pääsee maksuttomilla bussikuljetuksilla kaupungintalon edestä ja juhlan jälkeen takaisin.

Veteraaniviikolla myös maksutonta oheisohjelmaa

8.4.–31.5. pääkirjaston Maat- ja kulttuurit-osastolla (2. krs.) esillä Sotiemme veteraanit-kirjanäyttely. Kirjanäyttelyssä on lainattavissa talvi- ja jatkosotaan liittyvää kirjallisuutta.

Vaasan kaupunginkirjaston kokoelmista löytyy myös Myrkkykaappi eli kiellettyjen kirjojen kaappi. Myrkkykaappi löytyy Pääkirjaston 2. kerroksesta, Yhteiskunta- ja talousosastolta. Kaapin kirjat eivät ole lainattavissa, mutta niitä voi lukea ja tutkia kirjastossa. Monesta kirjasta on olemassa myös lainakappaleita maamme kirjastoissa ja joistakin teoksista on otettu myös uusintapainoksia. Myrkkykaapin kirjalistaan voi tutustua Vaasan kaupunginkirjaston kotisivuilla: https://kirjasto.vaasa.fi/-/erikoiskokoelmat

Ma 22.4. klo 14.00–15.00 ja klo 16.00–17.00 Vanhan hautausmaan opastettu kierrokset.

Lähdöt hautausmaan portilta, Vöyrinkatu 2. Kierrokset toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Vaasan vanha hautausmaa on perustettu 1864. Hautausmaata on kutsuttu myös Almanniemeksi ensimmäisen sinne haudatun vainajan mukaan. Opastetuilla kierroksilla kuulet Vaasan historiasta, yhteiskunnallisista vaikuttajista sekä sodan ja rauhan sankareista. Kierroksen aikana tutustutaan myös hautausmaan moniin muistomerkkeihin ja sankarihauta-alueisiin.

Ilmoittautumiset perjantaina 19.4. klo 18.00 mennessä: https://forms.gle/vBGs4GrooqA5FyGA8

Järjestäjä: Vaasa-Mustasaari oppaat ry Vasa-Korsholm guider rf.

Ti 23.4. klo 15.00–16.00 kasarmin alueen opastettu kierros.

Lähtö Setterbergin patsaalta, Kirkkopuistikko 34. Kierros toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Vaasan kasarmialue on yksi parhaiten säilyneistä 1800-luvun puukasarmialueista Suomessa. Opastetulla kierroksella kuulet alueen historiasta, arkkitehtuurista ja tulevaisuudesta. Kävelemme Koivupuiston kautta rantaan, missä opas kertoo Jääkäripatsaasta ja Suomen ilmailun muistomerkistä.

Ilmoittautumiset maanantaina 22.4. klo 18.00 mennessä: https://forms.gle/mXixs67tj3b4Kp2q6

Järjestäjä Vaasa-Mustasaari oppaat ry Vasa-Korsholm guider rf.

Ti 23.4. klo 18.00–19.00 luento Laitonta, moraalitonta ja lihottavaa: Suhtautuminen paritansseihin ja sota-ajan tanssikielto Suomessa. Pääkirjaston Draamasali.

Historiantutkija ja Suomen historian dosentti Marko Tikka. Luento pidetään suomeksi. Ei ilmoittautumista.

Ke 24.4. klo 18.00–19.30 luento Suomen Vapaudenpatsas ja sen symboliikka.

Opistotalo, Raastuvankatu 31, auditorio B231. Luento pidetään suomeksi.

Kuvataiteen opettaja Aimo Nyberg ja professori emeritus Ilkka Virtanen.

Vaasassa on useita sellaisia sotien muistomerkkejä, joita Suomessa on vain yksi, mm. Jääkäripatsas ja Suomen ilmailun muistomerkki (Kotkapatsas). Vapaudenpatsas on niistä ehdottomasti vaikuttavin. Luennolla avataan sen historiaa ja symboliikkaa.

Ilmoittautuminen: https://uusi.opistopalvelut.fi/vasa/fi/course/66306

To 25.4. klo 15.00 sota-ajan sallittuja yhteislauluja.

Kauppakeskus Rewell, Viljon aukio.

Mieslauluryhmä Vox Luminum johdattelee yleisön sota-ajan lauluihin toimimalla esilaulajina yhteislauluihin sekä esittämällä valikoituja kappaleita lauluryhmälle sovitettuina teoksina.

Lauluryhmää johtavat Jari Ojalainen ja Katariina Korkman, säestäjänä toimii Bo Lund (harmonikka). Tilaisuuden juontaa Ralf Holmlund.

Tilaisuuteen vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Pe 26.4. Vaasa 400 näyttely – opastetut maksuttomat kierrokset.

klo 13.00 ruotsiksi ja klo 14.00 suomeksi. Pohjanmaan museo, Museokatu 3.

Vaasa 400 -näyttely johdattelee kävijän Vaasan kaupungin 400-vuotiseen historiaan. Esitys alkaa kaupungin perustamisesta vuonna 1606 ja etenee kertomalla yhteiskuntaa muokanneista olosuhteista ja tapahtumista, hallinnosta, koulutuksesta, ihmisten toimeentulosta sekä arjesta ja juhlasta.

Ilmoittautumiset osoitteeseen museoinfo@vaasa.fi.

La 27.4. klo 10.00–12.00 ja su 28.4. klo 12.00–14.00 Vaasan sotaveteraanimuseo auki.

Kirkkopuistikko 22 A.

Vaasan Sotaveteraanimuseo esittelee sotahistoriaa Suomen sodasta aina jatkosodan päättymiseen saakka. Museon kokoelmat koostuvat pääsääntöisesti aseista, kunniamerkeistä, asepuvuista sekä asevarusteista.

Ryhmille voi sopia aikoja erikseen. Yhteydenotot numeroon 050 537 7909.

Veteraanipäivän ja viikon ohjelmat löytyvät osoitteesta www.kansallinenveteraanipaiva.fi