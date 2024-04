Cecilia Damströmin Wasteland kertoo vaateteollisuuden ja kierrätyksen ongelmista nykymusiikin keinoin – teoksen Suomen ensiesitys Tampere Biennalessa 12. huhtikuuta

20 minuuttia kestävä, viisiosainen Wasteland kertoo nykymusiikin keinoilla vaatteen koruttoman tien sen usein lyhyestä käytöstä (Wear) vaatekeräykseen (Toss), lajitteluun (Sort), jätteenpolttoon (Burn) ja polttojätteen käsittelyyn (Flow). Cecilia Damström käyttää sävellyksessään tehokeinona myös populaarimusiikin hiteistä tuttuja elementtejä, teoksessa kuullaan muun muassa Maija Vilkkumaan Ei-kappaleen osaa.

Damström on tutkinut ihmisten kulutustottumuksia ja modernin vaateteollisuuden problematiikkaa yksityiskohtaisesti teosta säveltäessään.

– Keskimääräinen ruotsalainen ostaa vuosittain 13 kiloa vaatteita ja heittää pois noin 7,5 kiloa vaatteita. Noin 60 prosenttia pois heitetyistä vaatteista on ehjiä ja puhtaita, mutta hyväntekeväisyysjärjestöt keräävät vuosittain vain 3,8 kiloa tekstiilejä henkilöä kohden. Vähintään 0,13 kiloa vaatteita per henkilö myydään käytettynä. Suomessa luvut ovat vielä korkeammat. Vaatteita ostetaan peräti 19 kiloa ja heitetään pois 13 kiloa vuodessa henkilöä kohden. Yhden puuvillakilon valmistukseen tarvitaan 7 000–29 000 litraa vettä ja 0,3–1 litra öljyä. Yhden kilon kangas tuottaa noin 10-15 kiloa kasvihuonekaasuja, Damström lataa keräämäänsä dataa.

– Wastelandin ydinsanoma on, että kierrätys ei voi olla "yksi vaihtoehto monista", koska sen on oltava ainoa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, jotta resurssimme riittäisivät. Vastuu kierrätyksestä ei saisi olla yksinomaan kuluttajilla, vaan sen pitäisi olla pakollista myös tuottajille. Tällä teoksella haluan saada ihmiset ymmärtämään, että jos meillä on "varaa" kuluttaa, meillä on oltava myös varaa huolehtia syntyvästä jätteestä. Tämä on säänneltävä lailla, jotta vastuuta ei voida siirtää köyhemmille tai korruptoituneille maille, Cecilia Damström muistuttaa.

TAMPERE BIENNALE

VIRTAUKSIA TULEVAAN -konsertti

Pe 12.4.2024 klo 19 – Virtauksia tulevaan

Tampere-talo, Iso sali

Olari Elts, kapellimestari

Piia Komsi, sopraano

Kalevi Aho: Syvien vesien juhla

Cecilia Damström: Wasteland (Tampere Filharmonian tilausteos) Suomen ensiesitys

Eetu Lehtonen: Hymn, kantaesitys

Unsuk Chin: Alice in Wonderland: Puzzles and Games

Liput: Perushinta 30 € / eläkeläiset 24 € / opiskelijat, työttömät ja varushenkilöt 15 € / alle 17-vuotiaat 10 €. Voit ostaa lippuja Tampere-talon lipunmyynnistä, Kulttuurimyymälä Aplodista ja osoitteesta Lippu.fi (Lippupisteen myyntikanavissa lipun hintaan lisätään tilaus- ja maksutapamaksu).

www.ceciliadamstrom.com

www.soundcloud.com/ceciliadamstrom

www.ceciliadamstrom.blogspot.com