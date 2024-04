Pihojen kevätsiivous alkaa – HSY noutaa pienkiinteistöjen risut toukokuussa

HSY järjestää pienkiinteistöjen risunkeräyksen porrastetusti 6.–26.5.2024. Tänä vuonna keräys on ensisijaisesti Vantaan pientaloasukkaille, jotka saavat HSY:ltä keräystä koskevan kirjeen kotiinsa. Keräys on tilattava kiinteistölle etukäteen viimeistään 22.4. Tilausohjeet löytyvät HSY:n lähettämästä asukaskirjeestä tai osoitteesta hsy.fi/risunkerays. Keräys maksaa 80 euroa jokaiselta noutopaikalta.

Myös muualla pääkaupunkiseudulla asuvat voivat kysyä mahdollisuutta osallistua keräykseen. HSY suuntaa risunkeräyspalvelun vuorovuosin eri alueille pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella, ja se on tarkoitettu alle kymmenen asuinhuoneiston kiinteistöille.

Kasaa risut näkyvälle paikalle, josta ne on helppo noutaa

Keräykseen kelpaavat puiden ja pensaiden karsimisessa syntyvät risut, oksat ja rungot sekä myös orapihlajat, ruusut ja havut. Sen sijaan HSY ei kerää risunkeräyksessä puiden lehtiä ja muuta haravointijätettä.

Risut ja oksat kerätään yhteen kasaan näkyvälle paikalle tontin reunalle, mielellään korkeintaan viiden metrin päähän tiestä. Yhdellä keräyspaikalla voi olla risuja enintään 30 kuutiometriä eli yhden kuorma-autolavallisen verran. Kasan on voitava olla paikallaan koko ilmoitetun keräysajan ilman, että se häiritsee liikennettä tai muita tiellä kulkijoita.

– Keväisin tehdään tyypillisesti paljon pihatöitä, jolloin risu- ja oksajätettä syntyy paljon. Helpotamme asukkaiden arkea tuomalla risunkeräyspalvelun lähelle omaa kotipihaa. Noudon voi myös tilata yhteisesti naapurin kanssa, jos omaa jätettä ei kerry riittävästi, vinkkaa HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

HSY on järjestänyt risunkeräystä vuodesta 2011 asti, ja se on ollut erittäin suosittu palvelu. Keväisin kerättyjen risujen määrä on vaihdellut vuosittain 300–600 tonnin välillä. Viime vuonna HSY keräsi noin 400 tonnia risuja, jotka hyödynnettiin biojätteen sidosaineena Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa.

Puutarhajätteet voi viedä helposti myös Sortti-asemille

HSY:n Sortti-asemat ottavat vastaan risuja ja puutarhajätettä ympäri vuoden viiden euron kuormahintaan (maks. 5 m3) . Sortti-asemille ei voi tuoda jätettä kuorma-autolla.

Kaikki Sortti-asemat ovat avoinna arkisin klo 7–21. Lauantaisin ja sunnuntaisin voit asioida Konalan ja Ruskeasannan Sortti-asemilla klo 10–18. Lisäksi kaikki Sortti-asemat palvelevat keväällä 2024 neljänä lauantaina: 27.4., 4.5., 11.5. ja 18.5. klo 10–18. Jokaisen aseman tarkat aukioloajat löytyvät HSY:n verkkosivuilta.