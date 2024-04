Sähköisten reseptien uusimisessa on katkoja potilastietojärjestelmien yhdistämisen aikana

Pohde on järjestänyt hyvinvointialueen muutossuunnitelmiin liittyviä asukastilaisuuksia. Pääsiäispyhien jälkeen on vielä kaksi tilaisuutta Kuusamossa ja Ylivieskassa 28.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on järjestänyt paikallisia asukastilaisuuksia tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman liittyvistä toimenpidesuunnitelmista. Paikallisia tilaisuuksia on ollut niillä paikkakunnilla, joiden palveluihin on suunniteltu esimerkiksi yksiköiden lakkauttamisia. Ensimmäinen tilaisuus oli etäyhteydellä ja muita paikallisia tilaisuuksia on pidetty Iissä, Reisjärvellä ja Kalajoella. Seuraavat ovat Kuusamossa (2.4.) ja Ylivieskassa (4.4.).