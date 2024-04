Kaakkois-Suomen maaseudun elinvoimaa parantaviin hankkeisiin on haettavissa tänä vuonna lähes 10 miljoonaa euroa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on kuluvana vuonna haettavissa EU:n maaseuturahoitusta yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa.

– Tavoitteena on sitoa yritystukiin 50 prosenttia. Kokonaispotista puoli miljoonaa euroa on varattu Kaakkois-Suomen omaan ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahakuun, joka jatkuu toukokuun loppuun saakka, kertoo Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntija Jukka Penttilä.

Samaan aikaan käynnissä on Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman eli JÄSMY:n teemahaku kehittämishankkeille, joiden tavoitteena on vesistöjen tilan parantaminen. Haku on auki Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen ELY-keskuksissa.

Kaakkois-Suomen neljällä Leader-ryhmällä on haettavissa EU:n maaseuturahoitusta tänä vuonna yhteensä lähes 3,6 miljoonaa euroa.

– Leader-ryhmissä toivomme erityisesti hankkeita, jotka lisäävät yritysten ja alueen elinvoimaa. Haluamme rahoittaa myös ilmastonmuutosta hillitseviä ja ympäristön monimuotoisuutta parantavia hankkeita sekä tietysti nuoriin kohdistuvia hankkeita. Nuorethan ovat maaseudunkin tulevaisuus, kuvailee Leader Länsi-Saimaa ry:n toiminnanjohtaja Terhi Ojanen.

Lähes koko Kaakkois-Suomi on EU:n maaseuturahoituksen piirissä

Uuden rahoituskauden yritys- ja hanketukien haut käynnistyivät maaseuturahoituksen osalta vaiheittain viime vuoden aikana. Yritykset sekä julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt voivat hakea EU:n maaseuturahoitusta lähes koko Kaakkois-Suomen alueella. Tukialueen ulkopuolelle on rajattu ainoastaan Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan keskusta-alueet.

Rahoitusta haetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta tai seudullisesta Leader-ryhmästä. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä rahoittajaan.

– Yrityksille on tarjolla tukea investointeihin ja uutuutena myös erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan. Hankerintamalta toivomme ELY-keskuksen rahoitettavaksi erityisesti elinkeinollisia, yritystoimintaa tukevia hankkeita, Penttilä jatkaa.

EU:n maaseuturahoituksen ohella muita rahoitusvälineitä yrityksille ja kehittämishankkeisiin on tarjolla EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta eli JTF:stä, Euroopan aluekehitysrahastosta EAKR:stä, yrityksen kehittämisavustuksesta (ELY) sekä Euroopan sosiaalirahastosta ESR:stä. Näistä saa lisätietoa ELY-keskuksesta sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntaliitoista.