Kirjastojen toimintatilastot 2023 julkaistu – lastenkirjallisuuden lainaus ennätyslukemissa

Vuonna 2023 suomalaiset tekivät kirjastoihin yhteensä 83 miljoonaa lainaa. Kirjojen lainaus on ylittänyt koronaa edeltäneiden vuosien lukemat: viimeksi kirjoja on lainattu yhtä paljon vuonna 2009. Lukemia selittää lasten- ja nuortenkirjallisuuden kasvava suosio. Tänäkin tilastovuonna lasten kauno- ja tietokirjallisuutta lainattiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, koko maassa yhteensä lähes 36 miljoonaa kertaa. Aikuisten kaunokirjallisuuden lainaus on noussut samalle tasolle kuin vuosina 2016–2018.

Kirjastoissa vierailtiin vuonna 2023 yli 47,7 miljoonaa kertaa. Käynnit lisääntyivät 16 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kohonneiden lainaus- ja kävijälukujen kääntöpuolena ovat kuntien väliset isot erot. Osassa kunnista on ylitetty pandemiaa edeltävä taso kirjaston käytössä, kun taas osassa luvut eivät ole merkittävästi kasvaneet parin viimeisen vuoden aikana.

E-lehtien suosio jatkoi edelleen kasvuaan etäkäyttöisten palveluiden ansiosta. E-lehtien käyttökertoja kertyi 7,4 miljoonaa ja käyttö lisääntyi 25 prosenttia. E-kirjoja lainattiin 1,8 miljoonaa kertaa, mikä tarkoittaa 11 %:n kasvua lainauksissa. Omatoimituntien määrässä ei enää nähty aiempien vuosien kaltaista piikkiä, mikä kertoo siitä, että valtaosassa kunnista omatoimikirjasto on peruspalvelu.

Kirjastoissa järjestettiin vuonna 2023 yhteensä 81 500 tapahtumaa ja koulutusta, mikä on 22 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kirjaston järjestämät tapahtumat ja koulutukset keräsivät lähes 1,5 miljoonaa osallistujaa. Kolme viidestä kirjaston järjestämästä tapahtumasta oli suunnattu lapsille, nuorille ja perheille. Yhtä suuri määrä tapahtumista liittyy teemaltaan lukemisen ja kirjallisuuden edistämiseen.

Yleisten kirjastojen tilastot vuodelta 2023 on julkaistu 3.4.2024 osoitteessa tilastot.kirjastot.fi.

