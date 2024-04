Ville Juurikkalan Irti on huumaava sekoitus rockia, päihteitä ja paranemista

Ville Juurikkala luo unelmiensa uraa Hollywoodissa. Ikkunoista avautuu taianomainen näkymä Los Angelesin valomeren ylle, pihatiellä odottaa avo-Jaguar ja sähköpostiin satelee kuvauspyyntöjä rocktähdiltä Guns’N’Rosesin Slashista Mötley Crüen Tommy Leehen ja Chris Cornelliin. Mutta sisäinen tyhjyys ei täyty saavutuksilla.

Menestyksen jahtaaminen alkaa viedä kohti yhä kovempaa syöksykierrettä. Päällisin puolin hän elää unelmaansa mutta sisimmässään hän ei ole onnellinen. Hän kärsii vakavasta burnoutista jota yrittää lääkitä alkoholilla ja päihteillä. Kun Juurikkala jättää kaiken Hollywoodissa taakseen ja lähtee pyhiinvaellukselle Santiagon tielle, hän menettää kaiken mutta saa lopulta paljon enemmän kuin jätti taakseen.

Juurikkalan omaelämäkerta Irti – Hollywoodista Santiagon tielle on rehellinen kuvaus viihdemaailman varjopuolista, päihteidenkäytöstä ja poukkoilevasta tiestä kohti tasapainoa.

Ville Juurikkala (s. 1980) on tehnyt 25 vuoden uran monipuolisena valokuvataiteilijana. Parhaiten hänet tunnetaan vahvoista henkilökuvistaan. Hänen kameransa eteen on asettunut vaikuttava joukko kansainvälisiä supertähtiä, muun muassa Aerosmithin Steven Tyler, Linkin Parkin Chester Bennington, oopperalaulaja Andrea Bocelli ja YK:n entinen pääsihteeri Ban Ki-moon.

Villen töitä on ollut esillä Helsingin taidemuseo HAMissa ja muissa suomalaisissa taidemuseoissa sekä gallerioissa ympäri maailmaa. Hän on ainoa suomalainen, joka on päässyt amerikkalaisen Morrison Hotel Galleryn listoille 125 maailman arvostetuimman musiikkialan valokuvaajan joukkoon.

Nykyään hän myös luennoi hyvinvointiin liittyvistä teemoista ja ohjaa avantomeditaatiota sekä muita henkisen elämän työpajoja retriiteillä ja hyvinvointifestivaaleilla. Hän asuu Porvoossa ja on kolmen lapsen isä.

Irti – Hollywoodista Santiagon tielle ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Jone Takamäen lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 18.4.2024.

Ville Juurikkalan haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@like.fi