Laura Asmala Helsingin Messukeskuksen Contact Centerin johtoon

Laura Asmala on valmistunut restonomiksi Haaga-Instituutista ja täydentänyt osaamistaan johtamisen opinnoilla Vaasan yliopistossa. Asmala on vahva kehittäjä, jolla on runsaasti työkokemusta tapahtuma- ja palvelualoilta. Messukeskuksessa hän on työskennellyt vuodesta 2004 alkaen myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä niin Messut-liiketoiminnassa kuin Messukeskus Events & Congresses -liiketoiminnassa.

Contact Center on Messukeskuksen uudistuva asiakaspalvelutiimi, joka palvelee näytteilleasettajia, tapahtumajärjestäjiä ja Messukeskuksen kuluttaja-asiakkaita useissa eri kanavissa. Lisäksi Contact Center on sisäinen palveluyksikkö, joka vastaa monista päivittäistoiminnoista sujuvoittaen messulaisten arkea tapahtumatalon sisällä.

”Contact Center on aktiivisen asiakasviestinnän tiimi. Lähden innolla kehittämään toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi, jotta tapahtumakokemus olisi kaikille tapahtumiimme osallistuville helppo ja antoisa”, sanoo Asmala.

Team Leaderina Asmala raportoi tehtävistään markkinointi- ja viestintäjohtaja Lumia Ankkurille.