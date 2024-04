Solidiumin hallituksen jäsentä kohtaan on nostettu syyte Ramirent Oyj:tä koskevassa asiassa

Solidium Oy on saanut tiedon, että syyttäjä on päättänyt nostaa entistä Ramirent Oyj:n johtoa kohtaan syytteen epäillystä arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta. Solidiumin hallituksen jäsen Laura Raitio toimi Ramirent Oyj:n hallituksen jäsenenä väitettynä tekoaikana vuonna 2019. Solidiumin saaman tiedon mukaan Laura Raitio kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Solidium Oy ei ole osapuolena asiassa, eikä syytteellä ole vaikutusta Laura Raition työskentelyyn Solidiumin hallituksessa. Solidium seuraa oikeusprosessia ja arvioi asiaa uudelleen viimeistään, kun oikeusprosessin lopputulos on tiedossa.

Lisätiedot: hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen, Solidium Oy; soittopyynnöt Jaana Lahti, puh. 050 339 8801

