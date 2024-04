Jarno Sepästä Sunborn Sagan uusi ravintolatoimenpäällikkö

Taustaltaan Seppä on palkittu kokki ja keittiömestari. Viimeksi Seppä on työskennellyt Voiveljet Oy:ssa asiantuntijaroolissa kehittämässä yhtiön ravintoloiden liiketoimintaa. Hän on vastannut myös palkitun Voillà!-ruokatapahtuman suunnittelusta, konseptoinnista ja toteutuksesta.

Hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa useamman vuoden Barcelonassa ja Helsingissä. Hän on voittanut Laurier’s D’or -kokkikilpailun Ranskassa vuonna 2013 ja ollut palkintosijoilla myös Vuoden Kokki -kilpailussa. Turun Paistinkääntäjät ry on palkinnut hänet Turun alueen parhaana kokkina vuosina 2015–2016.

– On hienoa päästä mukaan kehittämään Sunborn Sagan ravintoloiden ja kahviloiden ruokatarjontaa ja asiakaspalvelua sekä olla rakentamassa uusia ravintolakonsepteja ja tapahtumia. Työni alkaakin heti uusilla, mielenkiintoisilla ravintolaprojekteilla, joista kuullaan varmasti pian lisää, Seppä toteaa.

Osa Sunborn Sagan ravintolakokonaisuutta ovat kylpylöiden ravintoloiden ja kahviloiden lisäksi myös Naantalin Vanhankaupungin rannassa kesäisin toimivat ravintola Snickari ja Naantalin Kaivohuone. Sepän kädenjälki näkyykin ensimmäisen kerran jo vappuna ravintola Snickarin vappumenulla.

– Olen onnellinen, että olemme saaneet alan kokeneen visionäärin rakentamaan unohtumattomia ravintolaelämyksiä nykyisille ja myös tulevaisuuden asiakkaillemme. Turku on tällä hetkellä Suomen kiinnostavimpia ruokakohteita. Jarnon osaamisen ja visioiden avulla saamme vietyä ravintolatoimintaamme seuraavalle tasolle ja katseet kääntymään yhä enemmän myös kohti Naantalia, uskoo Naantalin ja Ruissalon Kylpylöiden hotellinjohtaja Eerika Rinne.

Lisätietoja:

Jarno Seppä

ravintolatoimenpäällikkö

Sunborn Saga Oy

p. 044 55 66 252 (8.4.2024 alkaen)

jarno.seppa@sunborn.fi



Eerika Rinne

hotellitoimenjohtaja

Sunborn Saga Oy

p. 044 55 66 261

eerika.rinne@sunborn.fi