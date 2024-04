Lasten ja nuorten tiede- ja robotiikkakilpailun SM-finaali järjestetään Jyväskylän yliopistossa

Helium ei pääse enää karkuun - Jyväskylän yliopisto tehostaa heliumin kierrätystä 2.4.2024 06:35:00 EEST | Tiedote

Jyväskylän yliopiston fysiikan ja kemian laitoksille on hankittu yhteinen heliumin kierrätyslaitteisto, jonka tavoitteena on saavuttaa yli 90 %:n kierrätystehokkuus heliumin suhteen. Helium on katoava luonnonvara, joten tuntuvien rahallisten säästöjen lisäksi sen kierrättäminen on tärkeää kestävän kehityksen kannalta.