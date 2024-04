Maailman parhaat DJ:t tanssittavat Flow Festivalin Heineken Backyardilla

20-vuotisjuhliaan ensi kesänä viettävä Flow Festival julkistaa ensimmäiset esiintyjänsä 22.11.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Flow Festival juhlistaa 20-vuotista taivaltaan 9.–11.8.2024 Helsingin Suvilahdessa. Ensimmäiset esiintyjät on nyt julkistettu ja Flow’n kolmannelle vuosikymmenennelle saattelevat maailmanluokan tähdet Fred again.., Pulp, The Smile, PJ Harvey sekä monet muut kansainväliset ja kotimaiset huippunimet.