Vihreiden Mikkonen ja Elo vaativat kiertotalouden vauhdittamista pöydälle kehysriiheen – lisää työtä ja tuloja valtion kassaan

Kansanedustajat Krista Mikkonen ja Tiina Elo esittelivät tänään julkaistussa avauksessaan 10 keinoa vahvistaa kiertotaloutta Suomessa. Kiertotalouden avulla voidaan sekä parantaa talouden tuottavuutta että tuoda suoria säästöjä, kun esimerkiksi julkisissa hankinnoissa uusien materiaalien tarve vähenee.

– Luonnonvarojen kulutukseen kohdistuvilla veroilla tehdään samaan aikaan kiertotaloudesta kannattavaa ja kerätään valtion kassaan veroja. Kehysriihestä tarvitaan päätökset niin maa-ainesveron käyttöönotosta kuin kaivosveron merkittävästä nostamisesta sekä teollisen mittakaavan puunpolton verottomuudesta luopumisesta, Mikkonen ja Elo esittävät.

– Kiertotaloudella on myös paljon työllistämispotentiaalia. Sitran arvion mukaan siirtymä kiertotalouteen toisi Suomeen kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Euroopan parlamentti puolestaan arvioi, että kiertotalouden innovaatiot voivat tuoda Eurooppaan jopa 700 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä, Mikkonen ja Elo muistuttavat.

Kansanedustajat vaativat kiertotalouden vauhdittamista muun muassa alentamalla kierrätettyjen tuotteiden sekä korjauspalveluiden arvonlisäveroa sekä ottamalla käyttöön käyttöosuusvelvoite, eli tiettyjen materiaali- tai tuoteryhmien velvoite sisällyttää tuotteeseen osuus kierrätettyä materiaalia.

Kiertotaloutta on vauhditettava myös kaupan alalla. Nykyisen kertakäyttökulttuurin sijaan on siirryttävä maailmaan, jossa tavaroiden huoltaminen ja korjaaminen kannattaa ja käytetylle tavaralle on toimivat markkinat.

– Tällä hetkellä käytetyn tavaran kauppa kärsii tuotteiden kaksinkertaisesta maksetusta arvonlisäverosta: ensin uutena ja sen jälkeen myytäessä käytettynä. Käytetyn tavaran arvonlisäveroa on laskettava. Tämä kannustaa niiden ostamiseen ja parantaa kiertotalousyritysten kannattavuutta, Mikkonen ja Elo kertovat.

– Korjauspalveuiden arvonlisäveron laskeminen puolestaan kannustaa käyttämään korjauspalveluita, mikä lisää työllisyyttä, Mikkonen ja Elo painottavat.

Mikkonen ja Elo muistuttavat myös, että kiertotalous auttaa parantamaan Suomen talouden omavaraisuutta ja siten huoltovarmuutta.

– Kun materiaalit pysyvät kierrossa pidempään, olemme vähemmän riippuvaisia globaaleista toimitusketjuista ja esimerkiksi Kiinan kaltaisista autoritäärisistä valtioista, Mikkonen päättää.

Tutustu Vihreiden 10 keinoon vauhdittaa kiertotaloutta täällä.