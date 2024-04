Halsey, Janelle Monáe, AURORA, Vince Staples ja monia muita lisätty Flow Festivalin ohjelmaan

Elektronisin indie-elementein maustettua pop-musiikkia tekevä amerikkalainen Halsey kuuluu maailman kuunnelluimpiin artisteihin. Laulajan musiikkia on striimattu maailmanlaajuisesti yli 50 miljardia kertaa ja hänen edelliset neljä albumiaan ovat nousseet lukuisissa maissa albumilistojen kärkisijoille. Palkittuna musiikintekijänä, aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana ja oman meikkibrändinsä johtajana tunnettu Halsey on vihjaillut viime aikoina uudesta musiikista ja tekee odotetun paluun Suomeen Flow-perjantaina. Niin ikään perjantaina Flow’n lavalle palaa visionäärinen soul- ja R&B-lahjakkuus, näyttelijänäkin tutuksi tullut Janelle Monáe. Vertaansa vailla olevalla tyylillään ja ainutlaatuisella soundillaan erottuva monipuolinen supertähti on huikean uransa aikana saanut kymmenen Grammy-ehdokkuutta, näytellyt lukuisissa hittielokuvissa ja noussut yhdeksi aikamme dynaamisimmista artisteista.

Flow-lauantaina lavalle nousee odotetun neljännen albuminsa What Happened To The Heart? kesäkuussa julkaiseva norjalainen Aurora, joka tunnetaan uuden ajan eteerisen ja tunnelmallisen popmusiikin äänenä. Lisäksi monitahoinen muusikko, näyttelijä, kirjailija ja todellinen luova persoona rap-tähti Vince Staples liittyy Flow’n perjantain ohjelmaan. Aiemmin perjantaille julkistettu Denzel Curry on puolestaan ilmoittanut peruvansa Euroopan-kiertueensa, mukaan lukien keikkansa Flow Festivalilla.

Flow’n ohjelmaan liittyvät lisäksi vuoden 2021 Sad Girlz Luv Money läpimurtohitillään sekä viime vuoden ylistetyllä albumillaan Fountain Baby tähdeksi noussut Amaarae ja kokeellisesta pop-musiikistaan tunnettu Yves Tumor, joka haastaa tuotannollaan nykytaiteen ja -kulttuurin rajoja. Elektronisen musiikin ystäviä hemmottelevat kehutun debyyttialbuminsa viime lokakuussa julkaissut Barry Can’t Swim, trance- ja hyperpop-elementtejä innovatiivisesti yhdistelvä Evian Christ Live AV -show’llaan sekä house-legenda Ron Trent monigenreisellä kokeellisella projektillaan Ron Trent presents WARM.

Flow Festivalilla nähdään tänä vuonna myös useita kotimaisia huippuyhtyeitä ja -artisteja. Lavalle nousevat lukuisilla hiteillään ja riemukkailla live-esiintymisillään vakuuttava Gasellit, erikoiskeikkansa Flow’hun tuova suomenkielisen klubimusiikin uudistaja Malla, kotimaisen musiikkikentän tulevaisuuden suunnannäyttäjä Lauri Haav sekä eksklusiivisella viimeisellä festivaalikeikallaan nähtävä kulttimainetta nauttiva rap-yhtye SMC. Lisäksi Flow’ssa esiintyvät eräs maamme mielenkiintoisimmista uusista rap-artisteista Turisti, funkia, vaihtoehtorockia, progea, R&B:tä, psykedeliaa ja kokeellisia elementtejä sykähdyttävästi yhdistelevä Grande Mahogany sekä kotimaisen popin kiehtova artistitulokas Goldielocks.

Flow Festivalin 20-vuotista taivalta juhlitaan Helsingin Suvilahdessa 9.–11.8.2024. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassa Fred again.., Halsey, Pulp, Janelle Monáe, The Smile, PJ Harvey, RAYE, IDLES, Jessie Ware, AURORA, Vince Staples, Amaarae, Yves Tumor, Blonde Redhead, L'Impératrice, Kenya Grace, Alvvays ja Overmono.

