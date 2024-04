Etlan ja Laboren yhteinen tutkimushanke selvittää, mikä merkitys yritysrahoituksella on tuottavuuskehitykselle

Tansanian sosiaalireformit eivät ole huomioineet naisia tasa-arvoisesti 13.3.2024 09:08:36 EET | Tiedote

Tansania on edistänyt rakenteita väestön taloudellisen hyvinvoinnin varmistamiseksi ja laatinut sukupuolten tasa-arvoa edistämään pyrkiviä politiikkasuunnitelmia. Kahden kuluneen vuosikymmenen aikana on pantu toimeen merkittäviä sosiaalipoliittisia uudistuksia laajalla skaalalla. Sosiaalipolitiikan toteutuminen on kuitenkin ollut eriytynyttä. Merkittävin epäsuhta vallitsee virallisella ja epävirallisella sektorilla siinä, kuinka niissä huomioidaan naisten toimeentulo ja hyvinvointi.