Kokoomuksen Kauma: Eurooppa ja Suomi voivat menestyä vain, jos kukin maa kantaa vastuun omasta taloudestaan

Alla kokonaisuudessa kansanedustajan ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Pia Kauman pitämä Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa EU:n avaintavoitteista. (Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa puhemies,

Kokoomukselle Euroopan unioniin kuuluminen on valinta. Me haluamme olla aktiivinen osa läntistä arvoyhteisöä. Kesällä pidettävien EU-vaalien kynnyksellä ja uuden 5-vuotiskauden alkaessa on juuri nyt oikea aika määritellä päälinjat ja ottaa ohjat omiin käsiimme EU-vaikuttamisessa.

Ensi makua Orpon hallituksen tuloksellisesta EU-vaikuttamisesta olemmekin jo saaneet, kun laajasti tärkeänä pidetyn yritysvastuudirektiivin yksityiskohtia viilattiin Suomenkin toivomaan suuntaan ennen hyväksymistä. Suomen kädenjälki näkyy myös Euroopan unionin 2040 ilmastotavoitteissa. Niissä huomioidaan maamme metsäiset ja pohjoiset erityispiirteet sekä riippuvuutemme puhtaasta energiasta. Ydinvoimaan suhtaudutaan tyystin aikaisemmasta poiketen. Kielteinen suhtautuminen on vaihtunut pienreaktoreiden rakentamistavoitteeksi. Olemme saaneet viestimme läpi: Euroopan on vihdoin irtaannuttava fossiilisesta energiasta.

Arvoisa puhemies,

Euroopan unionin on oltava vahva niissä asioissa, joissa Suomi voi yhdessä muiden kanssa toimia tehokkaammin kuin se yksin voisi. Etenkin viime vuosien koronakriisi ja energiakriisi osoittivat, että Suomi on yksin liian pieni huoltovarmuuden osalta esimerkiksi lannoitteiden tai lääkkeiden saatavuuden turvaamisessa.

Vastaavasti EU:lle ei pidä antaa valtaa asioissa, jotka keskeisesti kuuluvat maiden omaan päätösvaltaan. Pitää nähdä metsä puilta.

Suomi on metsäinen, kylmä maa pohjoisessa. Itärajamme muodostaa pitkän ulkorajan myös EU:lle. Tämä kaikki tarkoittaa pitkiä toimitusketjuja, talvimerenkulkua, maatalouden erityisolosuhteita. Näiden näkökohtien on oltava keskeisesti esillä kaikessa vaikuttamisessamme.

Arvoisa puhemies,

Eurooppa ja Suomi voivat menestyä vain, jos kukin maa kantaa vastuun omasta taloudestaan. Emme jatkossakaan tue elpymispaketin kaltaisia järjestelyjä, ja markkinoita vääristävästä valtiontukikilpailusta tulee palata normaaliin.

Hallitus on EU-keskusteluissa peräänkuuluttanut luotettavan sähkömarkkinamallin ja hinnoittelumekanismin kehittämistä. Ennustettavasta ja maltillisesta sähkön hinnasta hyötyvät kotitaloudet. Se on myös edellytys kilpailussa digitaalisen siirtymän ja vähähiilisen teollisuuden investoinneista.

Arvoisa puhemies,

Valitettavasti kaikki tämä on turhaa ilman turvallisuutta. Ukraina tarvitsee laajaa ja pitkäaikaista sitoutumista meiltä kaikilta. Haluammekin kiittää pääministeri Orpoa, joka kehotti Euroopan investointipankkia lisäämään rahoitusta Euroopan puolustusteollisuudelle. Venäjän jäädytetyt varat, tai vähintään niiden korkotuotto, on saatava Ukrainan tukemiseksi pikimmiten.

Arvoisa puhemies,

Avaintavoitteidemme käsittely antaa luotettavan kuvan siitä, että jälkijättöisestä vaikuttamisesta on vihdoin otettu pitkä askel oikeaan suuntaan. Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa, että Suomi on aktiivisesti vaikuttamassa meille keskeisiin kysymyksiin. Vain siten voimme onnistua kehittämään Euroopasta parasta paikkaa meille kaikille.