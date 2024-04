Työntekijä menetti tajuntansa hapen puutteen vuoksi maalatessaan silakkasäiliötä ja nuori työntekijä toimi luukkuvahdin tavoin – toimitusjohtajalle sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Tuomio liittyi Loviisassa 19.7.2019 sattuneeseen työtapaturmaan. Yhtiön työntekijä oli ollut laivassa maalamassa silakkasäiliöiden sisäosia. Kolmatta säiliötä maalatessaan hän oli menettänyt tajuntansa säiliössä olevan hapen puutteen vuoksi ja kaatunut, minkä seurauksena hän oli saanut lieviä vammoja.

Tapahtuma-aikaan 17-vuotias kesätyöntekijä oli toiminut tilanteessa luukkuvahdin tavoin ja yrittänyt auttaa tajuntansa menettänyttä työntekijää laskeutumalla säiliöön ilman hengityssuojainta. Kesätyöntekijä joutui kuitenkin luopumaan yrityksestä huomattuaan oman tajunnantasonsa laskeneen.

Pelastuslaitoksen työntekijät saivat tajuntansa menettäneen työntekijän pois säiliöstä paineilmalaitteilla varustautuneina. Tapaturman johdosta tehtiin työsuojelutarkastus, jossa havaittiin turvallisuuspuutteita.

Yhtiön toimitusjohtajana, toiminnasta tosiasiallisesti vastaavana ja työntekijöiden esimiehenä toiminut vastaaja myönsi syytteen oikeaksi pääkäsittelyssä. Asiassa oli riidatonta, ettei yhtiössä ollut tehty riittävää yleistä työn vaarojen selvittämistä ja arviointia eikä kirjallista kemiallisten tekijöiden vaarojen arviointia. Riidatonta oli myös, että perehdytys suhteessa kemiallisista tekijöistä annetun asetuksen ja nuorista työntekijöistä annetun lain asettamiin vaatimuksiin on ollut puutteellista.

Riidatonta oli, ettei nuorta työntekijää olisi lähtökohtaisesti saanut käyttää kyseisessä työssä luukkuvahtina. Vastaaja katsoi, ettei nuoren työntekijän työtehtävänä ollut nimenomaisesti toimia luukkuvahtina. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin tulleen näytetyksi, että nuori työntekijä on tosiasiassa toiminut tilanteessa luukkuvahdin tavoin tarkkaillessaan tosiasiassa säiliön tapahtumia, reagoidessaan säiliössä tapahtuneeseen ja yrittäessään pelastaa tajunnan menettänyttä työntekijää säiliöstä.

Käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen yhteisösakon tuomitsemisesta sillä perusteella, että vastaaja on yhtiön ainoa osakkeenomistaja ja yhteisösakko ja yksilörangaistus kohdistuisivat samaan henkilöön.

Alle 18-vuotiaita koskevat tiukemmat työaika- ja työturvallisuussäännökset kuin aikuisia

Lakimies Lotta Lax muistuttaa, että alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa tehdä täysin samoja töitä kuin aikuiset työntekijät. ”Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ ole nuoren työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi ja ettei se vaadi suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa nähden on kohtuullista. Työnantajan on myös huolehdittava, että nuori työntekijä saa opetusta ja ohjausta työhönsä sekä työolojen, ikänsä ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien edellyttämää henkilökohtaista opastusta”, kertoo lakimies Lotta Lax Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 27.3.2023, R 21/2117. Tuomio ei ole lainvoimainen.