”Vaikeastakin lapsuudesta ja nuoruudesta voi selvitä järjissään, mutta jäljen se jättää” – Lääkäri Atte – Selviytymisopas elämään on vetävä tietokirja huumeista ja rikollisuuden maailmasta

Nuori Atte oli häirikkö, jota koulu ei kiinnostanut ja jota valtaosa aikuisista piti toivottomana tapauksena. Nyt Tiktokin kautta suureen suosioon noussut lääkäri Atte Virolainen kertoo, miten hän onnistui kääntämään elämänsä suunnan ja opiskelemaan ensin pelastajaksi ja sitten lääkäriksi.

Yksityisyydestään tarkka Virolainen ei ole aiemmin kertonut näin suoraan omasta perhetaustastaan ja sen vaikutuksesta hänen kasvuunsa.

”Tässä kirjassa olen kuitenkin päättänyt kertoa ilman käsijarrua lapsuuden- ja nuoruuden kasvuoloistani ja päihteiden haittavaikutuksiin menehtyneistä vanhemmistani, koska tarkoituksenani on auttaa muita mahdollisesti samassa tilanteessa olevia nuoria”, Virolainen kertoo.

Lääkäri Atte – Selviytymisopas elämään -kirjassa Virolainen kertoo, kuinka koulussa huonosti viihtyneestä häiriköstä kasvoi ammattiauttaja, joka tavoittaa satoja tuhansia suomalaisia nuoria päihteiden vaaroista, rikollisen polun riskeistä ja lääkärin monipuolisesta työstä kertovilla Tiktok-videoillaan.

Ainutkertaisessa kirjassaan hän jakaa elämäntaitoa, jota on kerännyt pelastajana, opiskellessaan Venäjällä ja työssä vankien kanssa.

”En kerro kirjassa pelkästään tarinaani, vaan avaan myös eri tapahtumien syitä ja seurauksia. Lisäksi luvassa on myös asioita, jotka olisin itse halunnut tietää nuorempana.”

Kirjan loppupuolella kerrotaan myös kattavasti eri päihteistä ja niiden haittavaikutuksista. Asiantuntijana päihdekysymyksiin vastaa päihdelääkäri Margareeta Häkkinen.

Atte Virolainen on suosittu somelääkäri, jolla on joka kuukausi miljoonia katseluita Tiktokissa ja Instagramissa. Vankilalääkärin työnsä ohessa hän on kiertänyt puhumassa huumeista kouluissa ja tavannut tuhansia nuoria. Margareeta Häkkinen on päihdelääkäri ja terveydenhuollon erikoislääkäri.

Lääkäri Atte – Selviytymisopas elämään ilmestyy 18.4.2024, ja se on saatavana myös Atte Virolaisen itsenä ja Maria Jyrkäksen lukemana äänikirjana.

Kirjasta on tekeillä myös selkokirjaversio, jonka on mukauttanut alkuperäistekstistä Riikka Tuohimetsä. Selkokirja ilmestyy 23.5.2024.

Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi