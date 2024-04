Tampereen teollisuusperinnön juurille nousee uusi digitaalisen aikakauden teollisuuden osaaja

”Tampere on Suomen teollisuuden pääkaupunki, ja kansainvälisesti kaupunkimme tunnetaan myös laajasta ICT-osaamisestaan. Siksi on erityisen hienoa saada luotsata uuden sukupolven teollisuuden IT-yhtiötä juurikin Tampereen sydämestä lähtöisin. Tekemämme työn avulla vahvistamme koko Suomen teollisuuden suoritus- ja kilpailukykyä, ja digitalisaatio on avain myös maamme vientiteollisuuden uuteen nousuun”, kertoo Forge Digitalin toimitusjohtaja Esa Mäkelä.

Krosswise-nimiseen IT-asiantuntija-alan yritysryppääseen kuuluva Forge Digital tuo digitalisaation hyödyt myös sellaisten teollisuusyritysten saataville, joilla ei ole mahdollisuutta itse palkata digitalisaation eri osa-alueiden osaajia. Forge Digital haluaa tarjota näille yhtiöille isojen toimijoiden kyvykkyyksiä.

”Digitalisaatio ei ole uusi asia, mutta kehitettävää löytyy vielä valtavasti. Sillä on valtava vaikutus teollisuuden päätöksenteon ja toimintojen tehostamiseen. Liian usein hommat kuitenkin tehdään vanhalla kunnon Excelillä," Mäkelä toteaa.

Nopeasti kehittyvä tekoäly ja sen taustalla olevat optimointi- ja ennustemallit mullistavat teollisen ympäristön tulevaisuuden. Uusi teknologia ei itsessään kuitenkaan ratkaise asiakkaan ongelmia, vaan sitä pitää Mäkelän mukaan myös osata käyttää oikein ja oikeassa paikassa. "Erityisesti kerätyn datan hyödyntäminen optimoinnin ja koneoppivien mallien muodossa sekä eri tietolähteistä saatavan datan yhdistäminen ovat monesti vielä lasten kengissä."



”Suomessa on yli 2200 pk-teollisuusyritystä, joiden liikevaihto on 10–200 miljoonaa euroa. Esimerkiksi näiden tuottavuutta pystytään digitalisaation avulla tehostamaan ja vauhdittamaan merkittävästi. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan luoda myös kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, Mäkelä kiteyttää.



Tietoa Forge Digital Oy:stä



Krosswiseen kuuluva toimialayhtiö Forge Digital Oy on erikoistunut teollisuuden digitalisaatioon. Yhtiö on perustettu syksyllä 2023. Forge Digital Oy:tä ovat olleet perustamassa johtavat konsultit Mikko Viskari ja Kari Jussila sekä toimitusjohtaja Esa Mäkelä, jolla on pitkä kokemus teollisuuden IT-konsultoinnin johtamisesta muun muassa Etteplanissa.



Forge palvelee asiakkaitaan kattavasti aina liiketoimintajohdon konsultaatiosta teknisiin toteutuksiin. Yhtiön ydintiimi koostuu kokeneista ammattilaisista, joilla on yli 20 vuoden kokemus ja toimialaymmärrys IT-alalta, erityisesti teollisuuden asiakkuuksista.

Tietoa Krosswise-yritysryppäästä



Krosswise rakentaa tarkasti valittujen toimialojen IT-konsultointiin erikoistuvia tytär- ja osakkuusyrityksiä. Tällä hetkellä toiminnassa ovat jo puolustus- ja turvallisuusalaan keskittynyt 61 NorthPoint Solutions Oy sekä teollisuuden digitalisaatioon erikoistunut Forge Digital Oy. Krosswisen kolmannelle tukijalalle, terveyssektorille, Invinite Oy:lle, ollaan parhaillaan etsimässä toimitusjohtajaa.

Krosswise-yritysryppään on perustanut Matti Ristimäki sekä Reaktor Groupin Fusion Ecosystem. Krosswisen tavoitteena on kasvattaa jokainen toimialayhtiö vähintään 200 henkilön suuruiseksi ja osaamiseltaan kansainväliselle tasolle.