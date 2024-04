Kvarnström (SDP): Suomalaiset ovat soteasioissa SDP:n linjalla ja vaativat riittävää rahoitusta hyvinvointialueille

SDP:n Guzenina: Suomen hapuilevaa EU-politiikkaa näyttää johtavan Orpon sijaan Purra 3.4.2024 14:59:22 EEST | Tiedote

SDP:n ryhmäpuheenvuoro 3.4. klo 14 alkavassa täysistunnossa. Puheen pitää kansanedustaja Maria Guzenina. Muutokset puhuttaessa mahdollisia Arvoisa puhemies, Suomen EU-politiikka tarvitsee isänmaallista tahtoa ja tavoitetta. Kansallinen yhtenäisyys on ollut aina vahvuutemme. Suomen perinteisenä EU-linjana on ollut toimia populismin sijasta johdonmukaisesti ja rakentavasti, hallituskokoonpanoista riippumatta. Myös vaikeina aikoina. Ja — arvoisa puhemies, nyt ajat ovat vaikeat. Tilannekuva on hurja. Ukrainan sota, Euroopan, Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen taloudellinen kilpailu, ilmastonmuutos, luontokato, ihmisten huoli toimeentulostaan, alueellinen eriarvoisuus, Euroopan ikääntyminen ja julkisten palveluiden kriisi. Onko syytä olla huolissaan? On ja pitääkin olla. Mutta me SDP:ssä uskomme, että nämäkin kriisit ratkotaan yhteisillä ponnisteluilla ja sitoutumalla konkreettisiin ratkaisuihin. Arvoisa puhemies, EU-vaikuttaminen on hakusessa hallituksella, jonka johdossa näyttää pääministeri