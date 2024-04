Menevä sähköisti Tampereen taksimarkkinan Tesloilla ja 5€ kyydeillä

Kotimainen Menevä tarjoaa taksipalveluita kuluttajille, yrityksille ja hyvinvointialueille ympäri Suomen Hangosta Kittilään. Tampereelle perheyhtiö saapui uudella ja erilaisella konseptilla, jossa kalustona on pelkästään uusia Tesloja.

”Suomen vetovoimaisin kaupunki on yritys- ja kulttuurielämältään erittäin vilkas, mutta myös suurista ainoa, jossa Menevän taksipalvelua ei vielä ole ollut. Meidän vastuullamme on rakentaa entistä parempaa ja toimivampaa taksialaa, joten tuomme nyt uuden vaihtoehdon laatua, läpinäkyvää hinnoittelua ja ympäristöystävällisyyttä arvostaville tamperelaisille. Edullisimmillaan Tesla-kyydin voi hiljaiseen aikaan saada vitosella. Taksan lisäksi asiakkaalle ei synny muita kuluja, sillä kyydin tilaaminen sovelluksen tai oman puhelinkeskuksemme kautta on ilmaista. Uskomme kuluttajien hyötyvän taksiyritysten välille syntyvästä terveestä ja reilusta kilpailusta niin hinnassa, kuin laadussakin”, sanoo Tuomo Halminen, Menevän yrittäjä ja toimitusjohtaja, ja lisää:

”Me arvostamme vanhoja hyviä taksitapoja, eli panostamme kuljettajien paikallistuntemukseen, luotettavuuteen ja riittävän paikallisen kielitaidon varmistamiseen. Niitä tulemme vaalimaan myös Tampereella.”

Helposti tilattava ja tunnistettava Menevä

Suomen suurimmaksi taksialan yhtiöksi kasvaneen Menevän tilauskeskuksen ja applikaation välityksessä on yli 1500 taksia. Tampereelle Menevä saapui yhteistyössä Tesla-automerkkiin erikoistuneen T Taxi Finland Oy:n kanssa.

”Meidän missionamme on kirittää Suomen taksiliikennettä kohti fossiilivapautta. Sen toteuttamiseen vaaditaan voimakasta kasvua, mihin Menevä on tarjonnut loistavat puitteet. Olemme yhteistyömme myötä onnistuneet kasvattamaan automäärämme nollasta useisiin kymmeniin vain muutamassa vuodessa ja laajentamaan toimintamme nyt jo kahdeksalle paikkakunnalle”, kertoo T Taxin perustaja Harri Pusa ja jatkaa:

”Tampereen avaus tarjoaa meille mahdollisuuden esitellä sähköautojen konkreettiset hyödyt suurelle yleisölle. Alhaiset käyttökustannukset siirretään asiakkaiden eduksi edullisina hintoina ja kyytien laadustakaan ei ole tarpeen tinkiä. Kaikki kuljettajamme ovat ammattitaitoisia ja hyvällä asenteella mukana kehittämässä taksialaa. Jatkamme tämän lanseerauksen myötä rekrytointia ja tavoitteena on kasvattaa automääräämme myös Tampereella."

Tampereen Menevä-laivue on helposti tunnistettava ja niillä ajetaan vain Menevän applikaation ja puhelinkeskuksen kautta tulevia tilauksia.



”Olemme talven aikana panostaneet myös tilausapplikaatiomme kehittämiseen ja uskomme asiakkaiden arvostavan nopeaa kyydin kuittausta sekä luotettavaa hintaa. Taksipalveluiden vaihteleva laatu on ollut Suomessa yleinen puheenaihe liian pitkään”, lisää Halminen.

Taksiuudistus mullisti alan

Liikennekaareen kuuluva Suomen taksiuudistus laittoi alan paljon puhuttuun myllerrykseen, jonka tuloksena koko taksialan maine on kärsinyt. Menevä lukeutuu niihin harvoihin yrityksiin, joka on onnistunut alan kriisistä huolimatta kääntämään tilanteen voitokseen ja kasvamaan liikevaihdolla mitattuna alan suurimmaksi.

”Sääntelyn vapautumisen jälkeen kyydit ovat jakautuneet entistä suuremmalle kuljettajajoukolle, jolloin yksittäisen kuljettajan ansiot ovat pienentyneet ja vastuut kasvaneet. Tilanne on haastava paitsi yksittäisille ammatinharjoittajille, myös kyytejä välittäville yrityksille. Taksiuudistuksen jälkeen valitsemamme strategia on osoittautunut menestyksekkääksi. Olemme keskittyneet kuljettajiemme työtyytyväisyyteen ja me vastaamme palvelumme laadusta, ajoihin ja työntekoon liittyvistä hallinnollisista asioista sekä kyytien välityksestä. Kuljettajamme voivatkin keskittyä olennaiseen, eli asiakaspalveluun ja turvalliseen ajoon”, lupaa Tuomo Halminen.

Menevä-Teslan voi tilata Tampereella 4.4. alkaen Menevä-sovelluksella tai soittamalla veloituksetta yhtiön omaan tilauskeskukseen 0800 02120. Edullisimmillaan kiinteähintaisen Menevä-kyydin saa Tampereella viidellä eurolla, eikä palveluun liity ylimääräisiä tilausmaksuja tai muita piilokuluja.

Menevä on valtakunnallinen taksipalvelu, jonka tilauskeskus ja applikaatio välittää yli 1500 taksia ympäri maan. Liikevaihdolla mitattuna (41MEUR v. 2023) pian 50 vuotta toiminut, kotimainen perheyhtiö on Suomen suurin taksialan yhtiö. Menevä-taksit palvelevat kuluttajia, yrityksiä ja julkisen sektorin sopimusasiakkaita.

T Taxi Finland tarjoaa taksiliikennepalvelua Tesla-kalustolla pääkaupunkiseudulla, Rovaniemellä, Oulussa, Turussa, Kuopiossa, Joensuussa, Lappeenrannassa ja nyt myös Tampereella. Kalustoon kuuluu 38 Teslaa ja määrä kasvaa jatkuvasti.