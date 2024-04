Palvelualojen Loistoduuniin!-rekrytointitapahtumasta löytyy työpaikkoja

Kaikille avoin ja ilmainen rekrytointitapahtuma järjestetään torstaina 11.4. klo 13–15 TAKKin Nirvan kampuksella (Kurssikeskuksenkatu 11). Tapahtuma kerää rekrytoivat yritykset ja työnhakijat saman katon alle. TAKK vastaa vieraiden kahvituksesta sekä opiskeluun, oppisopimukseen ja opintoihin liittyviin kysymyksiin.

Yritykset ovat innolla osallistuneet tapahtumaan, koska ovat löytäneet sen avulla ammattitaitoisia työntekijöitä. Myös työnhakijan on helppo saada tietoa haussa olevista työtehtävistä. Tapahtuman tunnelma on rento ja osallistujia on ollut aina mukavasti liikkeellä, kertoo TAKKin yrityspalvelupäällikkö Rosa Hyvönen Loistoduuni-tapahtumista.

Palvelualojen Loistoduunissa on tälläkin kertaa paljon avoimia työpaikkoja. Työnantajat hakevat mm. ravintola- ja tapahtuma-alan työntekijöitä, aamiaistarjoilijaa, kokenutta á la carte tarjoilijaa, kokkia, kokenutta baarimestaria, kerroshoitajaa, siivoojia, kotiavustajaa ja -siivoojaa, peruspesutaitoista siivoojaa, porrassiivoojaa, siistijää, sairaala-, laitos- ja välinehuoltajaa, ohjaajaa-/työnjohtoharjoittelijaa, lähihoitajaa, hoiva-avustajaa ja paikallisvartijaa.

Ravintola-alalla on edelleen hyvät työllisyysnäkymät. Alalla on mahdollisuus työllistyä moninaisiin tehtäviin. TAKK kouluttaa tarjoilijoita ja kokkeja. Koulutuksia alkaa kesäkuun alussa ja syksyllä. Kokin ja tarjoilijan koulutuksia on myös englanniksi. Lisäksi TAKKissa järjestetään matkailu- ja ravitsemisalan esihenkilön oppisopimuskoulutuksia, joihin voi hakeutua milloin vain, kertoo mm. matkailu- ja ravitsemisalan koulutuspäällikkö Tapio Määttänen.

Mukana olevat työnantajat (tilanne 4.4.2024)

N-Clean Oy

Henkilöstöpalvelu Aican Happy People Oy

Kartanon Puhtauspalvelut Oy

Siskon Siivous

Winclean Oy

Kotikatu Oy

Sokotel Oy

Pirkanmaan TE-toimisto

Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka- Hämeen piiri ry

Sointu Senioripalvelut

Pirkanmaan Voimia Oy

Pirha

Reila Palvelut Oy

Securitas Oy

Attendo Oy

Tapahtuman järjestää Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKin Loistoduuniin-rekrytointitapahtumat järjestetään aina alakohtaisina, mikä helpottaa työpaikkojen ja -hakijoiden kohtaamista. Loistoduuneja on järjestetty muun muassa konetekniikka- ja sähköalalle, puhdistus- ja kiinteistöpalvelualalle sekä kaupan ja liiketalouden alalle.

Kutsu

Palvelualojen Loistoduuniin -rekrytointitapahtuma 11.4. klo 13–15 TAKKin Nirvan kampuksella (Kurssikeskuksenkatu 11). Lämpimästi tervetuloa, osaajia tarvitaan aina!