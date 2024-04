Karhu järjestää häät Tuskassa – vihkiparin etsintä nyt käynnissä

Crisp yhteistyöhön Suomen ykkösgolfaajan Sami Välimäen kanssa 22.11.2023 11:46:30 EET | Tiedote

Sami Välimäki on tehnyt kumppanuussopimuksen Sinebrychoffin alkoholittoman Crisp-oluen kanssa. Välimäki on ensimmäinen suomalainen golfammattilainen, joka on päässyt miesten PGA-ammattilaiskiertueelle.