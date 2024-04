Jeremias Niemisen väitös: näkökulmia julkisen politiikan vaikuttavuuteen ja poliitikkojen käyttäytymiseen

Laboren tutkija VTM Jeremias Nieminen tutkii väitöskirjassaan Essays on Public Policy and Political Economy kahta toisiinsa linkittyvää teemaa: politiikkatoimien vaikuttavuutta sekä poliitikkojen käyttäytymistä.

Politiikkatoimien vaikuttavuuden arviointiin keskittyvissä kahdessa ensimmäisessä artikkelissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, työvoimapalveluiden alueellistamista (nk. työllisyyden kuntakokeiluja) ja ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistamisen (alueellisten poikkeusalojen) vaikutuksia, joista molemmat ovat usein esillä myös julkisessa keskustelussa. Kuntakokeilujen tulokset ovat kiinnostavia muun muassa sen vuoksi, että työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2025 alusta kokonaan kunnille. Myös ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan alueellisten poikkeuksien vaikutuksista on hyödyllistä saada tutkimustietoa, sillä saatavuusharkinnan poistaminen on eräs mahdollinen keino työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi. Molemmat tutkimukset tarjoavat arvokasta tietoa tietopohjaisen päätöksenteon tueksi.

Tutkimuksen mukaan työvoimapalveluiden alueellistamisen yhteydessä ei havaita työllisyysvaikutuksia, mutta niiden myötä erilaiset aktivointitoimet lisääntyvät. Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poikkeuksia koskevassa tutkimuksessa palkat vähenevät ansiojaon alaosassa, kun taas useimmissa ammateissa vaikutusta ei löydy.

Kahdessa jälkimmäisessä väitöskirjan artikkelissa puolestaan tutkitaan poliitikkojen käyttäytymistä, tarkemmin ryhmien välisiä eroja ja polarisaatiota eduskunnassa sekä sitä, miten poliitikot reagoivat kyselytuntien televisiointiin.

Väitöskirjan kolmannessa artikkelissa tutkitaan median vaikutuksia kansanedustajien käyttäytymiseen, ja havaitaan, että televisiokameroiden läsnäolo eduskunnassa ei vaikuta oikeisto-vasemmisto-polarisaatioon, mutta lisää hallitus-oppositio-eroja sekä kansanedustajien paikallaoloa.

Neljännessä artikkelissa kuvaillaan puolueiden sisäisiä, eri ryhmien välisiä eroja eduskunnassa pidetyissä puheissa ja havaitaan, että taustamuuttujista voimakkaimmin kansanedustajien puheita ennustavat sukupuoli ja koulutus.

”Jotta tietopohjainen päätöksenteko olisi mahdollista, on tärkeää systemaattisesti tutkia eri politiikkatoimien kausaalivaikutuksia”, sanoo väitöskirjan tekijä Jeremias Nieminen.

Väitöskirjassa käytettiin monenlaisia rekisteri-, kysely- ja tekstiaineistoja, muun muassa Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön laajoja yksilötason rekisteriaineistoja, jotka kattavat kaikki Suomessa asuvat henkilöt, sekä tekstipohjaisia aineistoja, kuten eduskuntapuhe-aineistoja, joita kuitenkin myös analysoitiin kvantitatiivisesti mikroekonometrisia menetelmiä käyttäen.

Väitöskirjan rahoittivat Yrjö Jahnssonin säätiö, Turun yliopisto (UTUGS-rahoitus) sekä Työn ja talouden tutkimus LABORE ja OP:n tutkimussäätiö.

Väitöstilaisuus perjantaina 12. huhtikuuta



VTM Jeremias Niemisen taloustieteen alaan kuuluva väitöskirja Essays on Public Policy and Political Economy tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 12.4.2024 klo 12.15 (Turun kauppakorkeakoulu, Lähitapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku). Vastaväittäjänä toimii professori Peter Matthews (Middlebury College, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Janne Tukiainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

Tutustu väitöskirjaan.

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä.