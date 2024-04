Silmiä avaava kirja taiteen historian unohdetuista tekijöistä

Katy Hessel: Taiteen historia ilman miehiä

Ilmestyy 26.4.2024

Kun taidehistorioitsija Katy Hessel vieraili taidemessuilla vuonna 2015, hän totesi, ettei esillä ollut yhtään naistaiteilijan teosta. Hän mietti, osasiko itsekään nimetä kahtakymmentä taiteilijanaista. Osaisitko sinä?

Naistaiteilijat ovat tänäkin päivänä hätkähdyttävän, jopa musertavan aliedustettuja taidehistoriakirjoituksessa, taidenäyttelyissä, museoiden kokoelmissa ja huippuhintaisten teosten myynlistoilla.

Katy Hesselin kirjoittaessa Taiteen historia ilman miehiä -teosta vuonna 2022 Lontoon National Galleryn kokoelmassa naistaiteilijoiden teoksia oli vain yksi prosentti. Lontoon Royal Academy of Arts piti historiansa ensimmäisen naistaiteilijan, Marina Abramovićin, näyttelyn päänäyttelytilassaan vasta vuonna 2023. Taidehistorian raamatuksi kutsutun E. H. Gombrichin kirjan The Story of Art alkuperäispainoksessa ei ollut yhtään naistaiteilijaa. Kuudenteentoista painokseen saatiin mukaan yksi.

Historiallisesti naisten mahdollisuuksia edetä taideuralla on suljettu lähes systemaattisesti. Opiskelu vaati varallisuutta, jota harvoilla oli. Heitä estettiin pääsemästä alastonmallin piirustuskursseille, ekskursioille tärkeisiin kulttuurikohteisiin tai taiteilijamestareiden kisälleiksi.

Taidetta tekevät naiset olivatkin usein taiteilijoiden tyttäriä tai puolisoita. He olivat pakotettuja valitsemaan naisille hyväksyttyjä, epä-älyllisenä taiteena pidettyjä aiheita, kuten kotoisia näkymiä ja esineitä. Heidän oli vaikea saada töitään myydyksi, minkä vuoksi teoksista saatettiin raaputtaa signeeraukset pois ja päälle lisättiin uskottavamman miestaiteilijan nimi. Heidän ideoitaan kopioitiin ja usein kunnia niistä valui miestaiteilijoille, kuten lienee käynyt Elsa von Freytag-Loringhovenin teokselle, joka on luettu Marcel Duchampin nimiin. Kyseessä on ehkä maailman kuuluisin dada-ilmiö Fontaine, Suihkulähde.

Katy Hessel pyrkii teoksellaan hajottamaan kaanonin, jota miesten tekemä taide on hallinnoinut oikeudettomasti ja maailmanlaajuisesti vuosisatoja. Hän huomioi kirjassaan myös etnisten ja seksuaalisten vähemmistöjen tekemää taidetta. Hessel toteaa: ”Taiteilijat valottavat hetkiä ajassa omilla ainutlaatuisilla keinoillaan ja auttavat meitä siten ymmärtämään historiaa. Jos näemme vain yhdenlaisten ihmisten luomaa taidetta, emme oikeastaan näe yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria kokonaisuutena, ja siksi toivon, että tämän kirjan jälkeen kirjoitetaan lisää kirjoja, jotka laajentavat kaanonia entisestään.”

Waterstones-kirjakaupan myyjät valitsivat upeasti kuvitetun lahjakirjan viime vuoden parhaaksi tietokirjaksi.

Katy Hessel on englantilainen, Lontoossa asuva taidehistorioitsija, kirjailija ja kuraattori. Hän on perustanut suositun Instagramtilin @thegreatwomanartists sekä podcastin samasta aiheesta. Forbes valitsi hänet vuonna 2021 nuoren eurooppalaisen taiteen ja kulttuurin 30 alle 30 -listalle.

Alkuteos: The Story of Art Without Men

Suomentaja: Sini Linteri

Kustantaja: Nemo