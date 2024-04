Muistutuskutsu: Media on tervetullut Radanvarsifoorumiin Järvenpäähän 5.4. – päämääränä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia

Median edustajat ovat tervetulleita Radanvarsifoorumin ensimmäiseen tilaisuuteen Järvenpäähän 5.4.2024. Radanvarsifoorumi on Etelä-Suomen aluehallintoviraston perustama verkosto, jossa kokoontuu erilaisia lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen työskenteleviä tahoja. Mukana on viranomaisia, kolmannen sektorin toimijoita, yrityksiä ja nuoria, jotka etsivät yhdessä konkreettisia ratkaisuja lasten ja nuorten ongelmiin. Tilaisuudessa voi haastatella osallistujia ja puhujia.

Tilaisuus pidetään Järvenpäässä 5.4. klo 8.30–15.00 osoitteessa Hallintokatu 4 Järvenpää-talon Juhani Aho-salissa. Median edustajat voivat ilmoittautua tilaisuuteen tänään 4.4. aluehallintoviraston ylitarkastaja Petja Pyykköselle. Yhteystiedot ovat tiedotteen lopussa.

Klo 10.30–11.30 tilaisuudessa on mahdollista haastatella Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvistiä ja klo 15.15 alkaen johtaja Marja-Liisa Keski-Rauskaa ja panelisteja. Yhtenä puhujana tilaisuudessa on Jenni Pääskysaari, jota voi haastatella päivän aiheista hänen puheenvuoronsa jälkeen klo 15.15 alkaen. Myös järvenpääläisiä nuoria on mahdollista haastatella.

Tilaisuuden ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen

9.00 Tervetuloa, ylijohtaja Merja Ekqvist, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

9.10 Pysäkkikeskustelu: Kuinka saamme lapset ja nuoret voimaan paremmin!

Eliisa Ahlstedt, toimintavastaava, Aseman Lapset ry

Leea Virkkunen, ylikonstaapeli, Helsingin poliisi

Arja Korhonen, opetusjohtaja, Järvenpää

Riikka Tuomi, kokemusasiantuntija, Naistenkartano

Yaxye Mohamud, kehityspäällikkö, Movement Ry

Aki Roivainen, vanhempi, Järvenpää

10.00 Aamukahvi ravintolavaunussa (aluehallintovirasto tarjoaa)

10.30 Aamujuna: Sukellamme syvemmälle päivän teemoihin

Keskusteluteemat:

Vaunu 1: Lisää positiivisen tekemisen mahdollisuuksia nuorille kunnissa

Vaunu 2: Nuorten tukeminen ja hoidon piiriin pääsyn madaltaminen

Vaunu 3: Jäähyväiset jengikulttuurin ihannoinnille

Vaunu 4: Nuoriin kohdistuvasta avoimesta rasismista aitoon dialogiin

Vaunu 5: Tyttöjen elämä kuntoon

11.30 Lounas + kahvi (aluehallintovirasto tarjoaa)

12.30 Iltapäiväjuna: Konkreettiset toimet aamupäivän keskusteluihin

13.30 Mitä kuulimme? Miten tästä eteenpäin?

14.00 Keynote-puhe - Jenni Pääskysaari: Usko, toivo ja Saarisen Niko.

15.00 Tilaisuus päättyy

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Lisätietoa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston internetsivu:

Aluehallintoviraston blogi:

Yhteyshenkilö

Petja Pyykkönen

Ylitarkastaja

Opetus- ja kulttuuritoimi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

petja.pyykkonen@avi.fi