Opiskelijat tulevaisuuden tekijöinä: maakuntaroadshow tuo nuoret seutukaupunkeihin

Aluekehittäjät työskentelevät Pirkanmaan seutukuntien kehittämistarpeiden parissa yhteistyössä kuntien, yritysten ja kehittämisyhtiöiden kanssa.

­– Maakuntakorkeakouluyhteistyön avulla edistämme yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä ja autamme yrityksiä rekrytoimaan osaavaa työvoimaa, sanoo TAMKin lehtori ja aluekehittäjä Timo Rainio.

Lisäksi TAMK auttaa yrityksiä hyödyntämään uusimpia teknologioita ja innovaatioita, tarjoaa kunnissa asuville nuorille jatkokoulutuspolkuja ja houkuttelee muualta uusia osaajia.

Maakuntaroadshow’ssa seutukaupunkien yritykset tutuiksi opiskelijoille

Konkreettisena esimerkkinä TAMKin kurssien, opiskelijoiden ja maakuntakorkeakoulun yhteistyöalueiden yhteen saattamisesta on nyt jo kolmatta kertaa toteutettava maakuntaroadshow. Roadshow kuuluu TAMKin ensimmäisen vuoden konetekniikan opiskelijoiden valinnaisiin opintoihin osana Teollisuusseminaarit-kurssia. Vierailut suuntautuivat tällä kertaa Ruoveden ja Virtojen alueelle sekä Luoteis-Pirkanmaan alueelle.

– Kiinnostus on alueilla todella suuri. Tänäkin vuonna TAMKin opiskelijoista kiinnostuneita yrityksiä oli maakunnissa paljon enemmän kuin meiltä saatiin opiskelijoita matkalle, siitäkin huolimatta, että tänä vuonna maakuntiin jalkauduttiin ensimmäisen kerran kahdella bussilla ja kahdella eri suuntiin Pirkanmaata suuntautuneella vierailuohjelmalla, Timo Rainio kertoo.

Vierailukohteena oli muun muassa Visuveden yritysrypäs. Siihen kuuluvien Suomenselän Jauhemaalauksen ja Suomen Levyn toimitusjohtaja sekä Visukalusteen hallituksen puheenjohtaja Jouni Neste kertoo vierailujen antavan yrityksille paljon.

– Saamme tänne suuren joukon ennakkoluulottomia ihmisiä, jotka esittävät ison nipun kysymyksiä. Vuorovaikutus antaa meille joka kerta uusia näkökulmia asioihin. Monet yritykset ajattelevat kuten minäkin ennen ajattelin, että tällainen vie aikaa. Mutta yhteistyö on ollut ihan sata-nolla meidän kehityksemme kannalta. Tietyillä osa-alueilla, esimerkiksi 3D-tulostamisessa, olemme lähteneet liikkeelle TAMKin opinnäytetyöstä, ja siksi se on meillä sillä tolalla millä se jo on.

Teollisuusseminaarit-kurssiin kuuluu myös osallistuminen Portti Työelämään -tapahtumaan sekä erillinen TAMKin rekrytointipalveluiden edustajan ja yrityksen henkilöstöhallinnon asiantuntijan esityksistä koostuva HR-webinaari. Ennen roadshow-päivää opiskelijat olivat hioneet omat ansioluettelonsa huippukuntoon, ja ne lähetettiin etukäteen vierailuyrityksiin. Näin halukkaille tarjoutui mahdollisuus keskustella harjoittelupaikoista ja muustakin yhteistyöstä paikallisten yritysten kanssa.

Vierailulla yritykset esittelivät opiskelijoille toimialaansa ja osaajatarpeitaan. Opiskelijat saivat arvokasta tietoa yritysten toiminnasta ja työpaikoista sekä mahdollisuuden verkostoitua potentiaalisten tulevien työnantajien kanssa.

Jouni Neste kertoo Visuveden yritysryppään saaneen vierailusta varteenotettavia rekrykontakteja opiskelijoihin, jotka tulisivat tekemään opinnäytetyötä.

– Me näemme hirveän tärkeänä, että teemme ammattikorkeakoulun ja oikeastaan kaikkien koulujen kanssa hyvin avointa yhteistyötä. Kerromme avoimesti toiminnastamme, jotta saamme myös oikeanlaista palautetta ihmisiltä, joille toimintamme ei ole tuttua.

TAMKissakin roadshow koettiin erittäin onnistuneeksi.

– Opiskelijat antoivat positiivista palautetta yritysten avoimuudesta ja vieraanvaraisuudesta. Yritykset puolestaan kiittivät opiskelijoiden innostuksesta ja kiinnostuksesta alaa kohtaan, Rainio sanoo.

Vastauksia osaajapulaan ja elinvoiman haasteisiin

Roadshow on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi edistää maakuntakorkeakouluyhteistyötä ja vahvistaa seutukaupunkien elinvoimaa.

– Teollisuusseminaarit-kurssista vastaavana opettajana ja yhtenä meidän maakuntakorkeakouluyhteistyötä tekevänä aluekehittäjänä olen nähnyt tässä mallissa ketterän ja konkreettisen tavan rakentaa siltaa TAMKin koulutuksen sekä alue- ja elinkeinoelämän kehittämistehtävien välille, Timo Rainio sanoo.

Roadshow-mallia pyritään Rainion mukaan jatkamaan tulevaisuudessakin ja laajentamaan myös muille aloille.

– Tulevaisuuden visiona on, että jonain päivänä TAMKin piha täyttyisi kerran vuodessa kymmenistä busseista, jotka lähtisivät yritysyhteistyölle pyhitettynä TAMK Roadshow -päivänä levittämään TAMKin ilosanomaa Pirkanmaan seutukuntien ja tietysti myös Tampereen alueen yrityksiin.