Osuustoiminnallinen vaikuttaminen kiinnostaa: PKO:n edustajiston vaaleissa äänestettiin vilkkaammin kuin eurovaaleissa

PKO, on asiakkaidensa omistama yritys, jonka tehtävänä on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. PKO harjoittaa vähittäiskauppaa, majoitus- ja ravitsemiskauppaa sekä palveluliiketoimintaa 13 kunnan alueella 126 toimipaikassa. PKO kuuluu S-ryhmään ollen yksi S-ryhmän 19:sta alueosuuskaupasta. PKO-konsernin vuosimyynti v. 2022 oli 584,6 milj. euroa. PKO tarjoaa työpaikan lähes 1 600 henkilölle. PKO:lla on yli 105 000 omistajaa (omistajataloutta), jotka omistavat osuuskaupan.