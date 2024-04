Uusi näyttely Who is Roger Broo? valottaa keräilijää ja kokoelmaa - Tiedotustilaisuus to 11.4. klo 10 Pohjanmaan museossa

MEDIAKUTSU

Tervetuloa näyttelyn Who is Roger Broo? tiedotustilaisuuteen torstaina 11.4.2024 klo 10 Pohjanmaan museossa, os. Museokatu 3, 65100 Vaasa.

Tilaisuudessa ovat paikalla Åbo Akademin Säätiön taidekokoelman intendentti Ulrika Grägg ja professori emerita ja taiteenkeräilijä Roger Broon leski Harriet Silius sekä Vaasan museoiden amanuenssi Janna Sirén, joka on kuratoinut näyttelyn.

Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Amanuenssi Janna Sirén: janna.siren@vaasa.fi, puh. 040 5303285.

Haastatteluista voi sopia myös tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/5ElqCoq4pZfDgM58

TIEDOTE





Uusi näyttely Who is Roger Broo? valottaa keräilijää ja kokoelmaa

Vaasan museoiden näyttelyvuosi avautuu pohjalaissyntyisen taiteenkeräilijä Roger Broon (1945–2017) kokoelman esittelyllä. Näyttelyssä nähdään valikoima sadoista teoksista, jotka on lahjoitettu Åbo Akademin Säätiölle. Näyttelyä täydentävät osiot Turun taidemuseolle lahjoitetuista teoksista ja perheen yksityiskokoelmasta. Kokoelmanäyttely on esillä 12.4.– 8.9.2024 Pohjanmaan museossa.

Taiteenkeräilijä Roger Broo (1945–2017) keräsi laajan kokoelmansa pääasiassa nuorilta, uransa alussa olevilta kuvataiteilijoilta. Broo seurasi nykytaiteen kehitystä ja vieraili toistuvasti museoiden ja gallerioiden näyttelyissä. Taidehankintojen lisäksi Broo oli aktiivinen toimija Suomen kulttuuri- ja taidekentällä.

Näyttely Who is Roger Broo? esittelee keräilijän ja hänen kokoelmansa. Esillä olevat teokset avaavat samalla keräilijän persoonaa. Kysymystä on pohtinut myös paikallinen taiteilija Carina Granlund lukuisissa luonnoksissaan tehdessään tilausmuotokuvaa Broosta. Monipuolisessa kokoelmassa useat taiteilijat ovat edustettuina vain yhdellä tai muutamalla teoksella, joskin Granlundilta, Manno Kalliomäeltä, Veronika Ringbomilta ja Pauliina Turakka Purhoselta on useita teoksia. Näyttelyssä nähdään piirustuksia, maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia yhteensä 33 taiteilijalta. Kokoelmanäyttelyn on kuratoinut amanuenssi Janna Sirén ja sen on tuottanut Vaasan museot yhteistyössä Åbo Akademin Säätiön kanssa. Näyttely on myös osa Åbo Akademin 50-vuotisjuhlavuotta Vaasassa.

–Kokoelmasta löytyy sekä huumoria, leikkisyyttä että vakavuutta. Sen monipuolisuus ja kirjavuus kertoo avarakatseisesta keräilystä ja aidosta kiinnostuksesta taiteeseen, kertoo amanuenssi Janna Sirén.

Yksityinen taidenäkemys kokoelmaksi ja näyttelyksi

Kokoelman painopiste on grafiikassa ja maalauksissa, ja kokonaisuus muodostuu noin 400 teoksesta ulottuen ajallisesti 1950-luvulta 2010-luvulle.

Broon puoliso Harriet Silius lahjoitti keräilijän kuoleman jälkeen osan kokoelmasta, lähes 160 teosta, Åbo Akademin Säätiölle. Roger Broo teki työuransa Åbo Akademin hallintojohtajana, missä hän työskenteli 30 vuotta. Hänet nimitettiin myös kunniatohtoriksi. Broo oli yhteiskuntatieteilijänä erittäin omistautunut koulutuksen edistämiseen. Suomenruotsalainen kulttuuri oli hänelle laaja-alaisesti tärkeää. Lisäksi hän oli aktiivinen jäsen ja puheenjohtaja eri johtokunnissa ja yhdistyksissä, kuten Svenska kulturfonden, Pro Artibus ja Turun taidemuseo.

Kokoelma on Pohjanmaan museossa 12.4.–8.9.2024 nähtävän näyttelyn perusta, ja sitä täydentävät Turun taidemuseolle aiemmin lahjoitettu, lukumäärältään pienempi osuus sekä perheen omistuksessa olevat teokset. Osa teoksista on sijoitettu nähtäväksi julkisiin tiloihin, kuten oppilaitoksiin rannikkoseudulla.

Näyttelystä järjestetään yleisöopastuksia sunnuntaisin 14.4., 12.5., 9.6. ja 14.7.