SDP:n Johan Kvarnström: Yrittääkö hallitus pitää kätensä puhtaina ennallistamisasetuksen käsittelyssä?

Kvarnström (SDP): Suomalaiset ovat soteasioissa SDP:n linjalla ja vaativat riittävää rahoitusta hyvinvointialueille 4.4.2024 08:31:00 EEST | Tiedote

Monet hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä suunnittelevat säästötoimena palveluverkostonsa karsimista. Hallituksen vastaus tähän kriisiin on mitätön ja sen suunnitelmissa on ainoastaan leikkauksia. Kansanedustaja Johan Kvarnström muistuttaa, että SDP tarjoaa vaihtoehdon, joka on linjassa suomalaisten mielipiteen kanssa.