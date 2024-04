Fondion oy:n rahoituskierros tuonut jo 3 miljoonaa – kasvu jatkuu vahvana

Fondion on 3.5 vuoden taipaleellaan päässyt vahvalle kasvu-uralle. Tilikausi 2023 toi 1.1 miljoonan euron liikevaihdon ja merkittävän kasvun.

”Lähdimme aikanaan sijoittamaan Fondioniin, koska näimme selkeän tarpeen Fondionin kohdemarkkinoiden digitalisoinnissa. Fondion on kehittänyt ainutlaatuisen palvelualustan ja luonut kovaa kasvua turbulentissa markkinassa”, sanoo Icebreaker VC:n Riku Seppälä.



Fondionin meneillään oleva kierros on tuonut 3 miljoonaa euroa nykyisiltä sijoittajilta, johon lukeutuvat Icebreaker VC, Virranniemi Invest, Veinvest ja muut sijoittajat ja omistajat.



“Rahoitus varmistaa Fondionin kasvutarinan seuraavaan vaiheen. Tuomme kannattavuuden mekanismit osaksi sujuvaa arkea yritysten toiminnanohjauksessa. Rahoitus auttaa varmistamaan laadukkaan asiakaskokemuksen samalla kun kehitämme alustaa ja viemme kaupallista suunnitelmaamme eteenpäin”, sanoo Fondionin yksi perustaja ja liiketoimintajohtaja Mauno Valli





Taustaa Fondionista





Fondion ratkaisee perinteisten ERP-ohjelmistojen haasteet tarjoamalla kannattavuuden mekanismit helposti jokaisen yrityksen arkeen.



Fondion on tuonut ratkaisunsa aluksi rakennusalalle, jossa on huutava tarve modernille ratkaisulle yrityksen johtamiseen. Nykyisessä markkinaympäristössä korostuu läpinäkyvyys ja ennustettavuus talouslukuhin. Keskeisinä asioina Fondionissa on todellisiin kustannuksiin pohjautuva laskenta ja hinnoittelu sekä laskennasta automaattisesti muodostuva litteratason reaaliaikainen seuranta halutulla tarkkuudella. Fondionissa on myös älykäs kassavirtaennuste, joka on hyvin pitkälle automatisoitu. Jokaisen projektin kustannukset ja tuotot saadaan aikaväleittäin yrityksen kassavirran kokonaisennusteeseen suoraan laskennasta.



Fondion laskee automatiikalla jokaisen projektin kustannukset aikaväleittäin projektin aloituspäivämäärän perusteella. Näin yritys saa huomattavasti pidemmälle aikajaksolle kassavirtaennusteen, jolloin pystytään auttamaan yrityksiä välttämään haasteet ja jopa konkurssit oikealla sekä relevantilla tiedolla.

Myös työkirjausten kohdistaminen helposti projektin eri vaiheille tai lisätyösopimuksille auttaa yrityksiä oppimaan joka päivä omien lukujen kautta, mitä osa-alueita yrityksen tulee muuttaa seuraaviin projekteihin. Automaattiset ja kassavirran näkökulmasta optimoidut maksuerät vähentävät rahoituskustannuksia.



Fondionin strategiassa kumppanit ovat myös tärkeässä roolissa. Fondionin asiakkaat voivat hankkia erityistarpeisiin eri kumppaneiden ratkaisuja, jotka ovat saumattomasti integroitu yhdelle alustalle. Integroinnin hyödyt ovat kiistattomia läpinäkyvyyden ja kannattavuuden oppimisen näkökulmasta. Kumppanit integroituvat Fondioniin. Kasvavaan määrään kumppaneita kuuluu tällä hetkellä rakennusalan suosituin määrälaskentaohjelma (JCAD), rakennusalan suosituin työmaahallinnan ratkaisu (Visma Movenium) sekä kaikki Suomen suosituimmat taloushallinnon järjestelmät (Visma Netvisor, Accountorin Procountor, Talenom sekä Fennoa). Fondioniin tuodaan jatkuvasti uusia kumppaneita, jotka olemme havainneet tuovan asiakkaille selkeitä lisäarvoja. Seuraavaksi Fondioniin integroidaan nykyaikainen ja moderni kansainvälinen palvelu viestinnän, yhteistoiminnan ja läpinäkyvyyden tuomiseksi kaikille projektin osapuolille (Buildbite).





Ydinprosessien automaatiossa ratkaisemme keskeisiä manuaalisen työn kipupisteitä, kuten viimeisimpänä ostolaskurivien automaattikohdistuksen, joka tehostaa prosesseja automaation avulla erityisesti asiakkailla, joilla ostolaskujen määrä on suuri.





Fondioniin on valmistumassa kevään 2024 aikana erittäin mielenkiintoisia ominaisuuksia, jotka sujuvoittavat asiakkaan liiketoimintaa sekä mahdollistavat myös laajempaan kohderyhmään siirtymisen. Uudella ja modernilla teknologialla pystymme kehittämään todella nopeasti uusia ominaisuuksia, uusilla menetelmillä, mikä vahvistaa kilpailukykyämme kiihtyvällä tahdilla.





Fondionilla on tällä hetkellä 35 ammattilaista ja erittäin laaja sekä pitkäkestoinen osaaminen eri rooleista, eri järjestelmätoimittajilta sekä rakennusalan yritysten keskeisiltä positioilta.





Fondion tuo kannattavuuden mekanismit, joiden avulla yritys saa arjen sujuvaksi ja näkymän huomiseen!







Yhteydenotot:

Mauno Valli

COO Fondion

+358 40 500 3087

mauno.valli@fondion.com

www.fondion.com

Ominaisuudet: https://fondion.com/features



