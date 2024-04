Kumpula-Natri Ukrainan lapsia pelastavan järjestön hyväntahdonlähettilääksi

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri on nimetty kansainvälisen ihmisoikeusjärjestö Orphan´s Feeding Foundationin (OFF) hyväntahdonlähettilääksi. Järjestö tekee tärkeää työtä ukrainalaislasten oikeuksien turvaamiseksi. Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta lähtien kymmeniä tuhansia ukrainalaislapsia on kaapattu Venäjälle. Ukrainan viranomaiset ovat pystyneet identifioimaan heistä noin 20 000, kaapattujen lasten todellisen luvun arvellaan kuitenkin olevan huomattavasti suurempi. OFF toimii yhteistyössä ukrainalaisten viranomaisten kanssa lasten löytämiseksi ja palauttamiseksi takaisin Ukrainaan. Järjestö tarjoaa myös jälkihoitoa Ukrainaan palanneille lapsille, mikä on hyvin tärkeää traumaattisen kokemuksen jälkeen.

- Lapsien käyttäminen sodankäynnin välineenä ovat julminta ja häikäilemättömintä sodankäyntiä. Meidän on tehtävä kaikkemme, että kaapatut lapset saadaan palautettua takaisin kotimaahansa. Lasten kaappaukset ovat osa Venäjän taktiikkaa hävittää Ukrainan kansa pois maailmankartalta. Hyväntahdonlähettiläänä autan järjestöä tapaamaan päättäjiä ja saamaan näkyvyyttä, tukeakin. Toimimme sen eteen, että kaapattujen lasten oikeudet toteutuvat, ja että tämä järkyttävä tilanne saadaan laajasti päättäjien tietoisuuteen,” Kumpula-Natri kommentoi.

Myös Euroopan parlamentti kävi täysistunnossa keskustelun kaapattujen lasten tilanteesta maaliskuussa. Puheenvuorossaan Kumpula-Natri korosti, miten merkittävää on jatkaa Ukrainan tukemista myös ihmisoikeustyön kautta. Orphan´s Feeding Foundationin Bring Kids Back to UA-kampanjaa toteutetaan yhteistyössä Ukrainan oikeusasiamiehen ja presidentinkanslian kanssa. Lasten palauttamisen lisäksi myös laittomiin kaappauksiin syyllistyneet on saatava kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen.

- Suomessa seurataan hyvin tarkoin Ukrainan sotaa, lapsien kaappaukset ovat kuitenkin asia josta ei ole julkisuudessa puhuttu tarpeeksi. Haluan omalta osaltani pitää asiaa esillä niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin foorumeilla”, Kumpula-Natri päättää