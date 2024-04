SDP:n Suhonen: Viesti Suomen tuomisesta pohjoismaiselle tasolle on ollut hallitukselta puhdasta sumutusta – sen vahvistaa nyt asiantuntija

Työntekijöiden edustajien sivuuttaminen tekee eroa Suomen ja muiden Pohjoismaiden välille. Mikäli tulevat hallitukset jatkaisivat samalla yksipuolisten intervention ja lainsäädännön linjalla, Suomi erkaantuisi työmarkkinamalliltaan jo selkeästi muista Pohjoismaista Kärrylän mukaan.

- On vaikeaa ymmärtää, kuinka hallitus voi nähdä tällaisen menettelyn kestävänä. Toisen osapuolen sortaminen ei tule johtamaan rauhaisaan tulevaisuuteen ja sen he kyllä tietävät. Kuinka voidaan rakentaa yhteistä Suomea, jos kaikkia ei pidetä edes valmistelussa mukana? ihmettelee kansanedustaja Timo Suhonen.

Kärrylän mukaan on epäselvää, kuinka suuren piristysruiskeen uudistukset antavat työllisyydelle ja taloudelle. Hän toteaa, että on kuitenkin todennäköistä, että ainakin lähitulevaisuudessa työmarkkinasuhteita Suomessa leimaavat isommat ristiriidat ja mahdollisesti laajemmat työtaistelut, kuin mihin on viime vuosikymmeniin totuttu.

- Hallituksen olisi syytä ottaa peili käteen ja kysyä, mitäköhän me tässä olemme oikein tekemässä ja mitä se tarkoittaa hyvinvointiyhteiskunnalle. Monelle uudistukselle ei ole pystytty edes laskemaan työllisyysvaikutuksia. Puhumattakaan siitä, minkälaisen aleneman esimerkiksi paikallisen sopimisen avaaminen tulee aiheuttamaan suomalaisten työehtoihin ja palkkoihin. Vauhti on kova ja suunta tuntematon. Se hirvittää, sanoo Suhonen

- Lisäksi hallitus haluaa heikentää työntekijän viimeistä mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihinsa rajoittamalla lakko-oikeutta. Näin vaiennetaan omia oikeuksiaan ajavien äänet ja vaihdetaan vaihde vitoselle, päättää Suhonen.