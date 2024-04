Hiihtolatujen hoito lopetettu muualla paitsi Gerbyssä ja Öjbergetin ensilumenladulla

Hiihtolatujen hoito on lopetettu tämän kauden osalta latupohjien huonon kunnon vuoksi.

Poikkeuksena on Gerbyn latu, jota yritetään pitää hiihtokunnossa vielä niin kauan kuin se on mahdollista. Myös Öjbergetin ensilumenlatua pidetään vielä kunnossa. Öjbergetin muut ladut (3, 4 ja 5 km) on myös suljettu tämän kauden osalta.

Ajantasaiset tiedot Vaasan latujen kunnosta löytyvät latu-, jää- ja rinneinfosta.

Talviurheilukeskus Öjbergetin rinteet ovat avoinna 7.4. saakka.