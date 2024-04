SAK:n liittojen poliittiset lakot keskeytyvät 8.4. – ilmoitetut lakot toteutuvat suunnitellusti

– Hallitus on kertonut, ettei se lakkojen aikana etsi työntekijäpuolen kanssa ratkaisuja. Uusia päätöksiä lakkojen jatkosta ei tehty. Annamme nyt Orpon-Purran hallitukselle tilaa toimia. Lakot keskeytyvät maanantaina 8.4. Olemme valmiit keskusteluihin jo ennen sitä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo.

Maanantaina 11.3. alkaneilla ja nyt keskeytetyillä lakoilla ammattiliitot ovat vastustaneet hallituksen lukuisia työelämäheikennyksiä ja sosiaaliturvan leikkauksia. Lakossa on ollut yhteensä noin 7 000 Teollisuusliiton, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n, Palvelualojen ammattiliiton PAMin, Rakennusliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n sekä Sähköliiton työntekijää.

Oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta

Eloranta ehdottaa, että ensimmäisenä luottamuksen palauttamiseksi pääministeri Petteri Orpo ottaa selkeän torjuvan kannan huhuihin lakko-oikeuden rajoittamisen aikaistukseen.

– Haluamme, että työntekijöillä on tulevaisuudessakin todelliset mahdollisuudet puolustautua ja ajaa omia etujaan. Olemme siksi vaatineet kohtuullisuutta lakko-oikeuden rajaamisessa ja järkeä paikallisen sopimisen laajentamiseen. Hallitusohjelmassa on yksipuolisesti työnantajien toiveita. Nyt on tilaisuus etsiä tasapainoa. Pallo on pääministerillä.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta on huolissaan hallituksen valitseman politiikan seurauksista sekä toimien vaikutuksien arvioinnin puutteista. Ensimmäinen päivä huhtikuuta tulivat voimaan viimeisimmät sosiaaliturvan heikennykset.

– Hallitus vaikuttaa kylmäsydämiseltä. Moni perhe odottaa huolestuneena tulevaa kehysriihtä. Puheet uusista leikkauksista kovenevat päivä päivältä. Jo tehdyt ja tulevat toimet vaikuttavat merkittävästi suureen joukkoon suomalaisia. SAK vaatii, että hallitus valmistelee omaan puoliväliriiheensä keväällä 2025 vaikutusarvioinnin tehtyjen toimien vaikutuksista. Sen on sitouduttava korjaustoimiin kohtuuttomiksi osoittautuneiden työelämäheikennysten ja sosiaaliturvaleikkausten korjaamiseksi.