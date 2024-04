Temen karnevalistinen giljotiinilimbo nostaa esiin freelancereiden tukalan tilanteen

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme järjestää tänään perjantaina klo 11-12 Hakaniemen torilla mielenilmauksen hallituksen suunnittelemia leikkauksia vastaan. Poikkeuksellisesti mielenilmaukseen osallistuu kulttuurialan freelancereita, joilla ei ole mahdollisuutta perinteisiin työtaistelutoimiin.

“Freelancerit ovat työelämän väliinputoajia. He eivät voi osallistua työtaisteluihin, marssia ulos työpaikoiltaan tai lakkoilla. Samaan aikaan hallituksen suunnittelemat työelämän

ja sosiaaliturvan leikkaukset osuvat juuri freelancereille kaikkein pahiten”, Temen toiminnanjohtaja Karoliina Huovila sanoo.

Hakaniementorilla temeläiset tekevät karnevalistisen giljotiinilimbon, joka kuvastaa hallituksen leikkausten vaikutuksia.

“Giljotiinilimbosta haluttiin tehdä osallistava performanssi juuri siksi, että siihen kaikki voivat ottaa osaa. Myös yleisö torilla.”

Huovila korostaa, että kulttuurialalla tehtävän työn arvo on peräti 3,1 % Suomen bruttokansantuotteesta. Vertailun vuoksi suurina pidettyjen toimialojen, kuten maatalouden bruttokansantuote on 1,9 % ja metsätalouden 3,7 %. Muissa Euroopan maissa kulttuurialan osuus BKT:sta on keskimäärin 4,4 %.

“Taide- ja kulttuuriala on valtava työllistäjä Suomessa. Mutta se toimii hyvin eri tavalla kuin muu työmarkkina. Hallituksen leikkauslista osuu todella moneen suomalaiseen, mutta vielä pahemmin taide- ja kulttuurialaan ja sen freelancereihin.”

“Moni pohtii jo alan vaihtoa, koska he pelkäävät, että olot käyvät liian tukaliksi. Sitäkö hallitus haluaa, että taiteen kenttä kuihtuu?”

Freelancereiden työ on usein pätkittäistä. “He ovat eräällä tavalla koko ajan töissä. Jos projekti ei ole käynnissä juuri nyt, sitä täytyy hakea, suunnitella rahoitusta ja niin edelleen. Eikä heillä ole mitään työntekijöiden oikeuksia, kuten mahdollisuutta puolustaa itseään. Tästä syystä maksamme mielenilmaukseen osallistuville freelancereille lakkoavustusta”, Huovila sanoo.