SDP:n Juha Viitala vaatii toimia Satakunnan tieverkon ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi

"Valtatiet 8 ja 12 ovat elintärkeitä Satakunnan alueelle, mutta niiden kunto ja turvallisuus ovat vaarantuneet. On aika herätä tosiasioihin ja ryhtyä välittömiin korjaustoimiin", toteaa raumalainen kansanedustaja Juha Viitala.

Viitala viittaa Varsinais-Suomen liikenneturvallisuusselvitykseen ja Traficomin tilastoihin, jotka paljastavat Satakunnan tieliikenteessä loukkaantumistiheyden olleen maan suurin vuosina 2019–2023. Hän nostaa esille myös satamien syöttöliikenteen merkityksen Suomen logistiikalle ja vaatii toimia, jotka takaavat tavaran sujuvan kulun satamista eteenpäin. Teiden huono kunto on ajoittain johtanut nopeusrajoitusten alentamiseen, mikä lisää matka-aikaa ja siten nostaa logistiikan kustannuksia. ”Kuljetusten toimivuus on talouden toimivuuden selkäranka”, Viitala huomauttaa.

VT12 (Rauma-Tampere) ja VT8 (Turku-Pori-Vaasa) investointitarve on Väyläviraston strategisen tilannekuvan mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana 150 miljoonaa euroa. 2025–2032 investointiohjelmassa ei ole esitetty näille kehittämishankkeille toteutusta. Orpon hallitus on päättänyt hallitusohjelmassaan jo tämän hallituskauden liikennehankkeista.

Kansanedustaja Viitala on huolissaan myös Satakunnan alueen siltojen kunnosta. Satakunnan silloista 8 % on luokiteltu huonokuntoisiksi, ja määrä kasvaa vuosittain riittämättömien korjausinvestointien myötä. "Sillat ovat infrastruktuurimme selkäranka, ja niiden rapistuminen on merkki laajemmasta ongelmasta," Viitala toteaa.

Kirjallisessa kysymyksessään Viitala esittää hallitukselle kolme kysymystä:

Miten hallitus aikoo puuttua Satakunnan liikenneturvallisuuden ja liikenneinfrastruktuurin puutteisiin?

Onko alueelle suunniteltu lisärahoitusta tai muita konkreettisia toimia, jotka vastaisivat näihin havaittuihin ongelmiin?

Milloin hallitus aikoo kääntää Suomen väyläverkoston korjausvelan laskuun ja varmistaa, että tulevaisuudessakin laivoilla satamiin tuotava rahti kulkee jouhevasti ja turvallisesti kumipyörillä käyttökohteisiin?

Viitala toivoo aloitteen herättävän keskustelua ja voivan toimia pohjana jatkotoimenpiteille, jotka parantavat Satakunnan liikenneturvallisuutta ja tieinfrastruktuuria.