SDP:n Nasima Razmyar: SAK ilmoitti lakkojen päättymisestä – hallituksen on nyt löydettävä ratkaisu

- Ay-liike on toistuvasti pyrkinyt tulemaan hallitusta vastaan, mutta hallitus on tähän saakka torjunut kaikki ehdotukset sovun löytämiseksi. Työministeri Satonen on todennut, että ratkaisu on kyllä löydettävissä, jos lakot loppuvat. Hallituksen on nyt syytä pitää sanansa, aloittaa neuvottelut ja palauttaa edes jonkinlainen luottamus työmarkkinoille tulehtuneessa tilanteessa. Tämä maa ei kaipaa jääräpäisyyttä vaan kykyä tulla vastaan.

Razmyarin mukaan hallitukselta olisi nyt viisautta ymmärtää oma roolinsa ja ottaa askel taaksepäin.

- Työntekijäpuoli on keskeyttänyt lakot, jotta hallituksella on mahdollisuus aloittaa aidot neuvottelut. Törkeintä, mitä hallitus voi tässä tilanteessa tehdä, on jatkaa lakkolakien läpirunnomista työväen juhlapäivänä, vappuna.

Hallituksen on aika kantaa vastuunsa työmarkkinakriisin ratkaisemisessa, toteaa Razmyar. Tähän saakka hallitus on pyrkinyt vastuun kantamisen sijasta syyttämään kaikesta ay-liikettä.

- Räikein esimerkki tästä nähtiin tällä viikolla, kun hallituksen riveistä pyrittiin kääntämään SSAB:n investoinnin menetys ay-liikkeen ja lakkojen syyksi. Tämä oli harvinaisen tökerö yritys vierittää oma epäonnistuminen ay-liikkeen harteille. Jos Suomeen ei tule investointia X, vastaa siitä viime kädessä hallitus. Peiliin katsominen voi olla tunnetusti vaikeaa, mutta hallituksen on korkea aika tehdä niin, eikä vain syytellä muita joka asiasta.

Suomi hävisi Ruotsille kisassa SSAB:n investoinnista, koska hallitus jahkailee vihreässä siirtymässä eikä tee kasvupanostuksia, jotka houkuttelisivat investointeja, Razmyar muistuttaa.

- Ruotsissa on tietoisesti panostettu vihreän teräksen tuotannon kehittämiseen vuosia. Orpon hallitus sen sijaan on haudannut kaiken vihreään siirtymään liittyvän pöytälaatikon pohjalle. Suomeen ei investoida, koska hallituksen viesti on, että vihreä siirtymä on turhaa hömpötystä.

Razmyarin mukaan ei olisi ihme, jos päätökseen vaikutti myös se, että Ruotsissa työmarkkinat ovat vakaammat eikä niitä ole ajettu hallituksen toimesta tietoisesti umpisolmuun.

- On erittäin huolestuttavaa, että hallituksella ei vaikuta olevan kykyä ratkaista tilannetta. Vaikka lakot ovat nyt ainakin toistaiseksi ohi, ei se tarkoita, etteikö työmarkkinoiden epävakaus ja tulehtunut tilanne jatkuisi edelleen. Hallitus löytää saman tilanteen työpöydältään myös lakkojen jälkeen, eikä se voi pestä käsiään vastuusta. Kyse on Suomen taloudesta sekä suomalaisten työpaikoista ja hyvinvoinnista, Razmyar päättää.