Uusi teos kokoaa Suomen varhaispostin laajan historian yhteen

Kirjan tavoitteena on auttaa varhaisimpien kirjeidemme tyypin määrittämisessä ja mustemerkintöjen ymmärtämisessä. Lisäksi kirja käsittelee vanhan paperin vesileimoja ja vanhoja käsialoja. Teos kertoo myös museoiden ja arkistojen näkökulman kirjeistä historiantutkimuksen lähteinä.

Filatelia on muutakin kuin postimerkkejä

Filatelia yhdistetään yleisesti postimerkkeihin, mutta kirjeitä kulki jo ennen niiden keksimistä. Suomen yleinen posti aloitti toimintansa vuonna 1638. Ennen tätä kirjeet toimitettiin kuriirin välityksellä. Lisäksi kirkkokuulutuksia ja virkakirjeitä kannettiin niin kutsuttuna kruununpostina 1600–1800-luvuilla.

Vanhat kirjeet ovat mielenkiintoisia muutenkin kuin filateelisten piirteidensä puolesta. Ne on kirjoitettu sulkakynällä vanhalle paperille, jolla saattaa esiintyä vesileimoja. Kirjoittajina voivat olla historian tunnetut henkilöt, ja kirjeiden sisällöt kertovat menneen ajan elämästä.

Kirjoittajilla kiinnostus vanhaan postiin tai vanhoihin kirjeisiin

Werner Filmer on kerännyt Suomen esifilateliaa jo vuosikymmeniä. Hänellä on Suomessa ja kansainvälisesti palkittu kokoelma ”FINLAND - Postal History from the Swedish Period up to the first stamp issues”.

Risto Pitkänen on kerännyt Suomessa ja kansainvälisesti palkitun Suomen esifilatelian kokoelman, ”The postal history of Finland prior to the UPU”.

Atte Moilanen on kirjoittanut Filatelisti-lehteen artikkelisarjan Suomen varhaispostista ja sen mustemitätöinneistä vuosina 2020‒2022. Myös hänen kokoelmansa ”The Earliest Forms of Postal Delivery in Finland with focus on manuscript markings” on palkittu sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Tuula Hockman on Tampereen yliopiston ammattihistorioitsija (emerita), joka on erikoistunut keskiaikatutkimukseen sekä vanhoihin käsialoihin ja kieleen. Hän on kirjoittanut useita Suomen sukututkimuksen keskeisiä teoksia.

Postimuseo ja Postimuseon kirjasto ovat alusta alkaen tukeneet kirjahanketta. Postimuseon tutkija Sanna Oikarinen on tehnyt kirjaa parantanutta tutkimustyötä sekä huolehtinut kirjan toimituksesta yhdessä Atte Moilasen kanssa.

Kirjan julkaisutilaisuus

Kirjan julkaisutilaisuus on JOEX24-postimerkkinäyttelyssä Joensuussa lauantaina 13.4.2024 kello 13 alkaen näyttelyn välittömässä yhteydessä olevalla kahvitorilla. Kirjaa voi ostaa julkaisutilaisuudesta ainoastaan korttimaksulla (ei käteisellä). Paikalla ovat Risto Pitkänen, Sanna Oikarinen ja Atte Moilanen sekä Werner Filmer.

Kirja tulee myyntiin museokeskus Vapriikin museokauppaan, Trafiikki-museoiden verkkokauppaan ja Käpylän merkin verkkokauppaan.

Kirjan sähköisen arvostelukappaleen tilaus:

Sanna Oikarinen 050 430 0273, sanna.oikarinen@postimuseo.fi

Suomen varhaisposti -kuriiriposti, kruununposti ja varhainen yleinen posti

Atte Moilanen, Werner Filmer, Tuula Hockman, Sanna Oikarinen ja Risto Pitkänen

224 sivua, kovakantinen, runsas nelivärikuvitus

ISBN 978-952-5249-47-7

Ilmestymisaika: huhtikuu 2024