Ennätysmäärä uusia hallitusammattilaisia Hämeen alueelle

Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssin käyneet sekä tutkinnon suorittaneet:

Toimitusjohtaja Jarkko Arrajoki, Suomen Viljava Oy, Helsinki

Hallituksen puheenjohtaja Taija Borg, Lahden Team-Isännöinti Oy, Lahti

Ann-Mari Heino, Turenki

Toimitusjohtaja Jani Helviö, SOE Busproduction Finland Oy, Lahti

Luottohallintojohtaja Petri Hokkanen, Hämeen Osuuspankki, Lahti

Projektijohtaja Petri Honkanen, Solarwind Finland Oy, Lahti

Tiimipäällikkö Anne Hyyrynen, Lahden kaupunki, Lahti

Toimitusjohtaja Petri Hämäläinen, Kantaputki Oy, Hämeenlinna

Toimitusjohtaja Robert Inna, Landtek Finland Oy, Iittala

Toimitusjohtaja Eeva Jauro, Lahden Pysäköinti Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Hannu Jokinen, Weckman Steel Oy, Vierumäki

Toimitusjohtaja Ville Jäntti, Heinolan vuokra-asunnot Oy, Lahti

Talouspäällikkö Terhi Kaattari, LHJ Group, Forssa

Toimitusjohtaja Matti Koivula, Häme 10 Oy, Hämeenlinna

Taloustoimittaja Teppo Koskinen, Etelä-Suomen Sanomat, Orimattila

Kaupunginhallituksen jäsen Minna Lampinen, Lahden kaupunki, Lahti

Energy Manager Mikko Lepistö, SSAB Europe Oy, Hämeenlinna

Toimitusjohtaja Tero Mäntylä, Okun Energia Oy, Outokumpu

Talous- ja henkilöstöjohtaja Taru Niininen, Alexandria Group Oyj, Helsinki

Toimitusjohtaja Mika Pentikäinen, HSL Group Oy, Heinola

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Pekka Pihlainen, Kotirinki Oy, Hämeenlinna

Senior Legal Counsel Satu Pohja, Fondia Oyj, Lahti

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rautio, Materflow Oy, Lahti

Kaupunginhallituksen jäsen Aapo Reima, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinna

Talouspäällikkö Marja Saarikunnas, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Lahti

HSE-päällikkö Saku Salminen, Recticel Insulation Oy, Orimattila

Toimitusjohtaja Mika Seppänen, Skanveir Oy, Hollola

Kaupunginhallituksen jäsen Sari Sikkilä, Orimattilan kaupunki, Orimattila

Hallituksen jäsen Heidi Siltala, Lahden Team-Isännöinti Oy, Lahti

Kiinteistöpäällikkö Milla Sojakka-Hytönen, Lahden vanhusten asuntosäätiö sr, Lahti

Kaupunginhallituksen jäsen, ELT Leena Suojala, Hämeenlinnan kaupunki, Lammi

Toimitusjohtaja Nina Tillaeus, TILLACON Ltd Oy, Nastola

Hallituksen puheenjohtaja Eino-Pekka Vatanen, Plytec Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Heini Vilvala, Taloushallinta Leiska Oy, Lahti

Hallituksen jäsen Sanna Virta, Lahden seudun kehitys LADEC Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Hanna Ylä-Mononen, Villähteen Leipä Oy, Lahti

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. ”Tutkinnon on Hämeen kauppakamarin alueella tähän mennessä suorittanut noin 560 hallitusammattilaista. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi. Seuraavat HHJ-kurssimme järjestetään 27.8.2024 alkaen Hämeenlinnassa ja 10.10.2024 alkaen Lahdessa. Lisäksi järjestämme HHJ-puheenjohtajakurssin Hämeenlinnassa 16.-17.5.2024, johon osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista”, Eerikäinen kertoo.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kolme kertaa vuodessa. Seuraavan tutkinnon ilmoittautuminen päättyy 11.4.2024 ja tutkinto järjestetään etäyhteyksin 20.8.2024.