Henrik Wiman luennoi keinoista parantaa omaa hyvinvointia kansalaisopisto Almassa

Uusi näyttely Who is Roger Broo? valottaa keräilijää ja kokoelmaa - Tiedotustilaisuus to 11.4. klo 10 Pohjanmaan museossa 5.4.2024 10:30:00 EEST | Tiedote

MEDIAKUTSU Tervetuloa näyttelyn Who is Roger Broo? tiedotustilaisuuteen torstaina 11.4.2024 klo 10 Pohjanmaan museossa, os. Museokatu 3, 65100 Vaasa. Tilaisuudessa ovat paikalla Åbo Akademin Säätiön taidekokoelman intendentti Ulrika Grägg ja professori emerita ja taiteenkeräilijä Roger Broon leski Harriet Silius sekä Vaasan museoiden amanuenssi Janna Sirén, joka on kuratoinut näyttelyn. Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Amanuenssi Janna Sirén: janna.siren@vaasa.fi, puh. 040 5303285. Haastatteluista voi sopia myös tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten. Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/5ElqCoq4pZfDgM58 TIEDOTE Uusi näyttely Who is Roger Broo? valottaa keräilijää ja kokoelmaa Vaasan museoiden näyttelyvuosi avautuu pohjalaissyntyisen taiteenkeräilijä Roger Broon (1945–2017) kokoelman esittelyllä. Näyttelyssä nähdään valikoima sadoista teoksista, jotka on lahjoitettu Åbo Akademin Säätiölle.