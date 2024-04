Rosebud Sivullisen ohjelma viikolla 15

Ma 8.4. klo 17.30

Veera Antsalon ja Touko Kauppisen uutuuskirjojen yhteisjulkkarit (Teos)

Olet lämpimästi tervetullut juhlimaan Veera Antsalon ja Touko Kauppisen uutuuskirjojen ilmestymistä!

Antsalon neljäs runokokoelma Nimettömästä käsittelee maailmaloppuja, Luontosuhdetta sekä asioiden saamista aikaan ja siitä pois. Avaruuspuvut ja planeetan hylkääminen ovat varmaan edessä, mutta on hyvä miettiä muitakin tapoja jatkaa elämää. Se ei Luontoa voisi vähempää kiinnostaa.

Touko Kauppisen toinen romaani Näkyvät ja näkymättömät on kielen ja ajattelun taidonnäyte. Luonto ja sen oliot ovat yhtä kuin ihminen, oudon shamaanin asustelu metsikössä on yhtä aikaa hurmaavaa ja sydäntä kylmäävää. Ennen kaikkea Kauppisen teoksen kerronta kysyy meidän ja muiden yhdessä olemisen mahdollisuutta ja tapaa.

Tilaisuudessa kuullaan kirjailijoiden haastattelu. Tarjolla on juhlavaa juotavaa ja pientä syötävää.

Ti 9.4. klo 17

Jouko Jokisalo & Pekka Isaksson: Orjuuden arvet

Black Lives Matter -liikkeen ansiosta ymmärretään yhä paremmin, että orjuuden barbaarinen historia ei ole menneisyyden sivujuonne. Se on haava, joka voi parantua mutta jonka arvet tuskin koskaan siliävät.

Antiikin Kreikan ja Rooman orjayhteiskunnat ovat vaikuttaneet merkittävästi länsimaiden historiaan Ateenasta Auschwitziin. Islamilaisen orjuuden lonkerot ulottuivat Pohjolaan asti. Onko islamilainen orjuus vaiettu kansanmurha?

Afrikasta Amerikkaan suuntautunut orjakauppa on ihmiskunnan historian pahimpia ihmisoikeusloukkauksia. Paradoksaalisesti orjien omistaminen esitettiin valistuksen kaudella ihmisoikeutena.

Atlanttisen orjuuden lakkauttamisesta on kiitetty joko orjuuden vastaisia kristillis-humanitaarisia liikkeitä tai teollisuuskapitalismia. Orjien vastarinta on unohdettu. Tässä kirjassa orjat saavat sen sijan historiallisina toimijoina, jonka he ovat teoillaan ansainneet.

Orjuuden lakkauttaminen ei hävittänyt orjien ja isäntien roturajaa. Vuosisatoja kestäneen alistamisen perinnöksi jäivät viha, ennakkoluulot ja rasismi.

Pekka Isaksson on aate- ja oppihistorioitsija. Hän on perehtynyt erityisesti tieteellisen rasismin aatehistoriaan. Jouko Jokisalo on Euroopan historian dosentti (Oulun yo). Hän on viimeksi julkaissut teoksen Euroopan radikaali oikeisto (Into 2016). Kirjailijoita haastattelee Suomen Rauhanpuolustajien toiminnanjohtaja Teemu Matinpuro.

Ke 10.4. klo 17

Heikki Kännö: Kädet (Sammakko) HELSINGIN JULKKARIT

Heikki Kännön Kädet-romaanin Helsingin julkkarit.

Musiikista vastaa kitaristi Topias Tiheäsalo, free jazz.

Heikki Kännöä haastattelee Rosa Liksom.



”Niin sen on oltava. Ei ole elämää ilman kuolemaa, ei rakkautta ilman kuolemaa, eikä ihmistä ilman niiden keskinäistä yhteyttä. Sillä mitä arvoa olisi kullalla, jos sitä voisi lapioida maasta loputtomiin, tai kuka jaksaisi ilahtua rakkaudesta, jos sen voisi suudella omakseen jokaisen huulilta? Vasta kuolema antaa merkityksen elämälle ja rakkaudelle, koska ainoastaan katoavaisuus tekee elämästämme ja rakkaudestamme ainutkertaista. Elämä on kirkkaus, mutta kuolema on kirkkauden sädekehä.”

Wienin piirin johtohahmon, Moritz Schlickin, murhasta on kulunut kahdeksantoista kuukautta, kun filosofi Ludwig Wittgenstein saapuu kaupunkiin tapaamaan nuorta ihailijaansa, joka aikoo paljastaa hänelle elämänsä mysteerin. Julianin äiti on kuollut, ja äidin jälkeensä jättämistä papereista on selvinnyt Julianin isän henkilöllisyys. Tämä on Egon Schiele; Itävallan merkittävin taidemaalari. Mutta Danaen ja Egonin rakkaustarina ei ole ainoa asia, josta Julian haluaa puhua. On myös jotain sellaista, joka ravisuttaa tuntemamme todellisuuden rajoja ja jonka edessä Ludwig vaikenee.

Heikki Kännön (s. 1968) neljä ensimmäistä romaania olivat arvostelumenestyksiä. Kirjoja on käännetty monille kielille. Kännöä on verrattu mm. Roberto Bolañoon ja Umberto Ecoon. Hänen historiallista romaania ja spekulatiivista fiktiota yhdistävät kirjansa muodostavat ainutlaatuisen, taiteen ja elämän suhdetta tutkivan universumin.

To 11.4. klo 13

Kritiikin Kannukset 2024 -palkinnonjakotilaisuus

Suomen arvostelijain liitto ry (SARV) jakaa vuoden 2024 Kritiikin kannukset -palkinnon torstaina 11.4. klo 13 Kirjakauppa Rosebud Sivullisessa Kaisa-talossa, Kaisaniemenkatu 5, Helsinki. Tilaisuuden juontaa lautakunnan puheenjohtaja, toimittaja Raisa Rauhamaa, ja palkinnonsaajaa haastattelee lautakunnan jäsen, kriitikko Maaria Ylikangas.

Kritiikin Kannukset -palkinto on perustettu vuonna 1961. Palkinto jaetaan vuosittain suomalaiselle taiteilijalle tai ryhmälle ansiokkaasta suorituksesta tai taiteellisesta läpimurrosta.

To 11.4. klo 17

Mustan aukon muotokuva

Kosmologi Tommi Tenkanen keskustelee tiedetoimittaja Markus Hotakaisen kanssa kirjastaan Matka mustaan aukkoon (Ursa). Mustista aukoista tiedetään paljon, mutta nykyinen tietämys loppuu viimeistään tapahtumahorisonttiin. Sen toiselta puolelta tutkijoilla on paljon arvauksia, mutta ei vielä tietoa. Mistä mustat aukot ovat tulleet, mihin ne johtavat ja mitä niiden olemassaolo kertoo luonnon syvimmistä lainalaisuuksista?

Tapahtuma aloittaa Sivullisen uuden tähtitiedesarjan.

Pe 12.4. klo 16.30

Jaakko Aarniala: Helsingejoen lapset (Basam Books) JULKKARIT

Eletään kesää 1495. Venäläisjoukot piirittävät Viipuria. Toisaalla, Helsingen pitäjän laidalla, Toukolan lasten elämä on raskasta. Edes heidän maailmalla matkanneen setänsä tarinat eivät helpota sitä - päinvastoin ne saavat heidät haaveilemaan mahdottomuuksista.

Pitkään odotettu historiallinen romaani ilmestyy viimein 12.4. Tule paikalle virkeällä mielellä oppimaan kaikkea sellaista, mitä et tiennytkään Helsingin seudun ja Suomen keskiajasta! Saamme myös kuulla Jaakon uskomattomasta matkasta kirjailijaksi sekä totta kai myös Helsingejoen lasten syntytarinan. Ennen ja jälkeen haastattelun on aikaa rennolle yhdessäololle uusien ja vanhojen ystävien – sekä kaikkien aiheesta kiinnostuneiden – kesken. Kirjailijan haastattelu pidetään klo 17.30-18.00.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5, Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava