Raahen Prismakeskuksen rakennustyöt alkavat

Paikallisin voimin maanrakennustöihin

Arinan suunnitelmat Prismakeskuksen rakentamisesta ovat edenneet rakennuslupapäätöksen jälkeen vauhdikkaasti. Maanrakennutuksen osalta kilpailutuksen voitti paikallinen Veljekset Kellola Oy ja urakkasopimus yritysten välillä allekirjoitettiin tänään. Maanrakennustyöt on tarkoitus aloittaa muutaman viikon sisällä.

– Prismakeskuksen hanketta on suunniteltu jo pitkään, joten on hienoa, että hanke lähtee konkreettisesti liikkeelle ja odotamme jo innolla, että pääsemme avaamaan uuden Prismakeskuksen. Raahe ja sen lähikunnat kasvavat ja kehittyvät kovaa vauhtia, joten alueella on vahva tarve uudelle Prismalle ja sen yhteyteen tuleville muille palveluille. Erityisen iloisia olemme siitä, että maanrakennutuksen urakkakilpailun voitti paikallinen toimija. Näin voimme osaltamme tuoda lisää työtä alueelle yhteistyökumppaniemme kautta, kertoo Osuuskauppa Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho.

– Odotamme innolla yhteistyötä Arinan kanssa, ja Raahen Prisman maarakennustyöurakka on meille erityisen mielenkiintoinen kohde paikallisuuden vuoksi. Tässä hankkeessa pystymme kattavasti käyttämään koko konsernin palveluita asiakkaan hyväksi. Myös tässä hankkeessa pyrimme minimoimaan hiilipäästöt ja tarjoamme asiakkaalle raportit kohteesta syntyvistä hiilipäästöistä. Veljekset Kellola Oy panostaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja toivoo, että Raahen Prisman maarakennustyöurakka on ensimmäinen monista yhteistyökohteista Arinan kanssa, toteaa Veljekset Kellola Oy:n työpäällikkö Tuomas Pelkonen.

Kokonaisuudessaan Prismakeskushankkeen työllistämisvaikutus alueella tulee olemaan arviolta noin 50 henkilötyövuotta. Hankkeen rakennus- ja talotekniikkaurakointi on tarkoitus kilpailuttaa vielä loppukevään aikana.

Asiakkaiden toiveet mukana suunnittelussa

Uutta Prismakeskusta suunnitellaan alusta lähtien asiakkaiden toiveita kuunnellen ja suunnitelmissa panostetaan erityisesti asioinnin ja ostamisen helppoutta.

– Tiedämme, että uutta Prismaa on odotettu innolla asiakkaiden keskuudessa ja haluamme kaikki mukaan yhteisen Prismakeskuksen suunnitteluun. Toiveita uudelle Prismakeskukselle on toki jo annettu ja ne on kaikki kerätty talteen mutta jotta voimme varmistaa sen, että Prismakeskus tulee vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin, tulemme lähiviikkojen aikana avaamaan sivuston, johon jokainen voi käydä esittämässä omat toiveensa, kertoo ryhmäpäällikkö, Prismajohtaja Tarmo Kokkola.