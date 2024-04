Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan oppositioedustajat: Hallituksen puheet ja teot eivät nyt kohtaa

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on kutsuttu yllättäen kokoontumaan tulevana maanantaina käsittelemään lakkolakeja. Valiokunnan kokoontuminen maanantaisin on erittäin poikkeuksellista ja tästä lähetettiin jäsenille ilmoitus vasta myöhään torstai-iltapäivänä. Kaiken kukkuraksi viimeksi tänään HS on uutisoinut, että valiokunnan puheenjohtaja Sirénin mielestä kiirehtimistä ei ole.