Biosimilaarien tuomat säästöt lääkekustannuksiin toteutuivat Suomessa vain osittain

Väitös: Teknologian käyttö yksinäisyyden torjunnassa tuo hyötyjä ja haasteita 2.4.2024

Yksinäisyys on laaja yhteiskunnallinen haaste, ja osaratkaisuja sen torjuntaan on haettu tieto- ja viestintäteknologiasta. YTM Rita Latikan väitöstutkimus osoitti, että tieto- ja viestinteknologian käytössä yksinäisyyden torjunnassa on sekä potentiaalisia hyötyjä että haasteita. Tulosten mukaan tieto- ja viestintäteknologian ja yksinäisyyden välinen suhde on monitahoinen.