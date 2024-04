SDP:n Kimmo Kiljunen: Pysäköinninvalvonnan ongelmat torjuttava lakimuutoksella

Lakialoitteen tarkoituksena on saada yksityinen pysäköinninvalvonta sääntelyn piiriin ja luoda sille selkeät pelisäännöt ja raamit. Aloitteen mukaisesti muut kuin lakiin perustuvat maksuvaatimukset pysäköintioikeuden ehtojen tai pysäköintikiellon rikkomisesta olisivat mitättömiä.

Maksun perimisen edellytyksenä olisi, että pysäköinnin ehdot tai pysäköintikielto on ilmoitettu selkeästi ja ymmärrettävästi esimerkiksi liikennemerkeillä tai kylteillä. Lisäksi valvontamaksun perimisen olisi oltava olosuhteisiin nähden kohtuullista. Erikseen säädettäisiin, että pysäköinnin kannalta vähämerkityksisen ehdon rikkomisesta ei saa periä valvontamaksua.

Kiljunen näkee, että tarvitaan laki kitkemään yksityisen pysäköinninvalvonnan toistuvia ongelmia, joista kohtuullisuusharkinnan puute ja jopa virheellisesti annetut pysäköintisakot koettelevat kansalaisten oikeustajua rankimmin.

– On korkea aika säätää tämä laki, jotta suoranainen sakkomaksuilla rahastaminen loppuu. Monet pysäköintivirhemaksut on vahvasti koettu väärin perustein annetuiksi tai kohtuuttomiksi vailla mitään harkintaa. Parkkifirmojen sakotuskäytännöt ovat vaikuttaneet usein mielivaltaisilta ja epäoikeudenmukaisilta, Kiljunen täsmentää.

Kiljunen jätti jo vuoden 2019 lopussa nyt lähetekeskustelussa olleen lakialoitteen ensimmäisen version, ja on saanut kansalaisilta erittäin paljon viestejä kohtuuttomista parkkisakoista. Ongelmien lähtökohtana on se, että pysäköinninvalvontaa ei ole säännelty lainsäädännössä. Oikeus periä virhemaksuja on perustunut korkeimman oikeuden ratkaisuun, jossa se katsoi auton pysäköinnin muodostavan sopimussidonnaisuuden auton pysäköineen ja maanomistajan puolesta toimineen pysäköintiä ilmoittamiensa sopimusehtojen mukaisesti tarjoavan yrityksen välille. Tämä ennakkotapaus sekä siihen nojautuva oikeuskäytäntö ovat kuitenkin aukollisia ja tulkinnanvaraisia, eivätkä muodosta riittävällä tavalla säänneltyä juridista pohjaa toiminnalle.

– Selkeän lain puuttuminen on osaltaan johtanut virhemaksuilla rahastamiseen. Yksityiset parkkifirmat ovat käyttäneet tilannetta hyväkseen ja sakottaneet mitättömistä rikkeistä ja räikeästi jopa pysäköinnistä ihmisten omilla varatuilla paikoilla. Riita-asioita on käyty käräjäoikeuksissa, vaikka ihmiset viimeiseen asti välttävät viemästä asioita kalliiksi käyviin oikeuskäsittelyihin. Myös kuluttaja-asiamies on todennut pysäköintiriitojen ruuhkauttavan neuvontapalveluja. Lain täytyy olla niin selväsanainen, että tällaiseen ei enää jatkossa jouduta, Kiljunen painottaa.

Kansanedustaja Kiljusen lakialoite LA23/2023 luettavissa eduskunnan verkkosivuilla.