Elämänsä iskussa olevan Knucklebone Oscarin uusi sooloalbumi Uncle Knuckle julkaistaan tänään

Uncle Knuckle -albumi alkaa Troglodyte-trilogialla, joka pistää luun kurkkuun heti kättelyssä: tällaista soundi-ilottelua ja ilkikuria ei monikaan suomalainen artisti voisi uskottavasti lähettää. Trilogian jälkeen Knucklebone Oscar ojentaa soihdun muun muassa Tuomo & Markus -duosta tutulle kosketinsoittaja-laulaja Tuomo Prättälälle, joka tulkitsee Gladys Knight and the Pips -yhtyeen aikoinaan tunnetuksi tekemän I’ve Got To Use My Imagination -coverin kuin omansa, Knucklebone Oscarin kitarasoolojen osallistuessa sielukkaaseen vuoropuheluun. Albumin eri raidoilla vierailevat lisäksi Balls-yhtyeestä tuttu Marjo Leinonen, suomalaisen roots-musiikin ikiliikkuja Eero Raittinen, kuva- ja burleskitaiteilijana sekä laulajana tunnettu Molly Moonstone, laulaja Ina Forsman sekä laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen komealla tulkinnallaan Luther Ingramin soulklassikosta (If Loving You Is Wrong) I Don’t Want To Be Right.

Knucklebone Oscarin mukaan uusi levy on eräänlainen teema-albumi ja kokoelma erilaisia soundeja, tyylejä ja biisejä, joita hän on jo 30-vuotisen uransa aikana fanittanut ja säveltänyt koko ajan myös itse. Nyrkkiin on tarttunut väkeviä tuoksuja ja tunnelmia eri maailmankolkista, muusikoista ja musiikkityyleistä.

– On vapauttavaa, jännittävää ja pelottavaankin tuupata tämä albumi ulos. Edellisestä Knucklebone-albumista on niin pitkä tovi, että en oikein tiedä mitä ihmiset odottaa, tai edes itse ajattelen. Muuta kuin että onneksi se on nyt tässä ja valmis!, Knucklebone Oscar hengähtää helpotuksesta.

– Tämä on jonkinlainen tiivistelmä Knucklebone Oscarin menneisyydestä, nykyhetkestä ja ehkä tulevaisuudesta. Moderni bluesmanifesti, joka ei juuri kuulosta bluesilta! Mun ”friends and family” -albumini: 50-vuotiaan rokkarin välitilinpäätös kaikesta siitä, mitä on tullut tehtyä, Knucklebone Oscar jatkaa levyn punaisen lankavyyhdin avaamista.

– Julkkarikeikka vietettiin kovassa houlama-hulabaloossa ennakkoon viikko sitten (Helsingin keskustan On The Rocks 31.3.) ja bändi, jolla keikkoja tullaan tekemään, King Kong, on kovassa vireessä ja koko homma terävämmässä iskussa kuin ehkä koskaan aiemmin. Vaikka live ei ole sama kuin levy, ja erityisesti tähän albumin kohdalla, molemmin puolin on kuitenkin kaikuja toisistaan ja resonointia.

Knucklebone Oscar kiertää uuden Uncle Knuckle -albumin ja King Kong -bändin myötä keväästä lähtien julkaisukeikoilla ympäri Suomen. Uncle Knuckle -albumin julkaisee ja keikat myy Stupido Records.

Knucklebone Oscar & King Kong levynjulkaisukiertueella seuraavasti:

Pe 3.5. Kannusali, Espoo

Pe 24.5. Kulttuuritalo Monio, Tuusula

Pe 31.5. Utopia, Turku

La 8.6. Juttutupa, Helsinki

La 15.6. Rock'n'roll, Blues and Jazz 2024, Haukivuori

Pe 21.6. Cafe Bar Pesula, Fiskars

La 13.7. Parfest, Parainen

La 24.8. Konepaja Biergarten, Helsinki

La 21.9. Bar & Bistro Route 431, Mikkeli

Knucklebone Oscar -keikat: jallu@stupido.fi

Uncle Knuckle -videolinkki

www.facebook.com/knuckleboneoscar

https://www.youtube.com/kingknucklebone

IG: @knuckleboneoscar