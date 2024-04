Urban Bistro avataan alkukesästä kävelykadulle ravintola VENNin tiloihin

Ravintola VENNin viimeinen aukiolopäivä on vappuaattona 30.4., jonka jälkeen tilat remontoidaan kokonaisvaltaisesti toukokuun aikana. Revolutionin viereiseen tilaan rakennetaan uniikki ravintolakonsepti, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Revolutionin kanssa, tarjoten kuitenkin omanlaisen tunnelman ja ruokailuelämyksen.

− VENN on toiminut paraatipaikalla Jyväskylän ydinkeskustassa noin kuuden vuoden ajan. Nyt on tullut aika uudistaa liikeideaa vastaamaan paremmin tämän hetken asiakkaiden ravintolakysyntään. Liikeideauudistus on osa normaalia ravintolaverkostomme hallintaa, joka elää ajassa jatkuvasti, perustelee Osuuskauppa Keskimaan toimialajohtaja Pasi Kunelius muutosta.

VENNin tilat remontoidaan kokonaisvaltaisesti toukokuun aikana ja uusi Urban Bistro avaa ovensa alkukesästä. VENNin työntekijöiden työsuhteet jatkuvat entisellään Keskimaalla uudessa Urban Bistrossa. Ravintola Revolutionilla ja Urban Bistrolla on osittain yhteinen henkilökunta niin salin puolella kuin keittiössäkin. Tällä hetkellä ravintolat työllistävät yhteensä 45 ravintola-alan ammattilaista. Ravintola Urban Bistroon rekrytoidaan viisi uutta työntekijää.



− Urban Bistron keskiössä on yhteisöllisyys, ruuan ja juoman jakaminen, kiireettömyys ja vilpittömän eloisa palvelukokemus. Urbanin rennossa tunnelmassa voi nauttia niin aamupäivän brunssista, lounaasta kuin yhdessä jaettavasta illallisesta. Erilaiset teemaillat ja live-musiikki ovat osa Bistron konseptia, taustoittaa ravintolapäällikkö Jukka Puhalainen.

Urban Bistron tarkempi avajaisten ajankohta julkaistaan remontin edetessä toukokuun aikana.