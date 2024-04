Prisman data näyttää: Suomalaisten tapa grillata on murroksessa – nyt halutaan pitkää nautintoa

Prismassa on noteerattu suomalaisten kasvava innostus tehdä grillaamisesta entistä monipuolisempi kokemus. Asiakkaiden ostoskoreihin päätyy yhä useammin muun muassa erilaisia varrastikkuja sekä grillauskoreja vihanneksille.

”Grillaus kokonaisuutena kasvaa edelleen ja se on erottamaton osa suomalaisten kesää, mutta sen muoto on muuttunut. Korona-aikana ostettiin paljon yksittäisiä grillejä, mutta nyt se on selvästi kääntynyt lisävarusteiden puoleen. Kärjistetysti voidaan sanoa, että grillaamiselta vaaditaan ja odotetaan nyt enemmän kuin nopeasti paistetuttuja makkaroita. Siitä haetaan selvästi laadukkaampaa kesäiltojen elämystä”, S-ryhmän raudan ja pihan myyntipäällikkö Marko Väänänen toteaa.

Esimerkki pitkäkestoisemman grillauksen lisääntymisestä ovat savustuslastut, joiden myynti on jopa tuplaantunut viime vuoteen verrattuna. Samaan aikaan myös hauduttamiseen liittyvien tuotteiden suosio kasvaa.

”Tämä kertoo siitä, että suomalaiset viihtyvät nyt grillin ääressä pitkiäkin aikoja ja ruuasta halutaan makunautinnon lisäksi myös tekemisen kokemusta. Savustaminen ja pitkään hauduttaminen ovat nyt selkeitä trendejä. Jälkimmäisestä kertoo myös digitaalisten paistomittareiden myynnin kasvu, joka on noussut 50 prosenttia viime vuoteen verrattuna”, Väänänen kertoo.

Ruoan suhteen Prismasta kerrotaan suomalaisten valmistavan tänäkin kesänä monipuolisesti erilaisia grilliruokia. Savustuksessa suomalaiset suosivat muun muassa lohta, joka sopii hyvin savustuksen ja loimutuksen kaltaiseen pitkään ruuanvalmistukseen. Myös monilla kasviksilla on paikkansa suomalaisten grilleissä. Esimerkiksi erilaisten paprikoiden kuten suippo- ja pikkupaprikoiden ennakoidaan löytävän tänä kesänä tiensä monen grillausta ja savustusta harrastavan lautaselle.

Kaasugrilli yhä suosituin – into savustaa näkyy grillimyynnissäkin

Vaikka korona-ajan grillien ostobuumi on jonkin verran jäänyt taaksepäin, grillejä myydään joka vuosi tasaista tahtia. Prisman datan mukaan kaasugrilli on edelleen halutuin, mutta muut vaihtoehdot ovat kuroneet sen etumatkaa umpeen.

”Hiiligrilli ja erityisesti savustamiseen tarkoitetut grillimallit ovat nousseet aiempaa suositummaksi ja saavuttaneet kaasugrillejä myynnissä. Erityisesti savustus on kasvanut viime vuosina enemmän mitä kaasugrillit”, Väänänen paljastaa.

Näin otat grillin kesäkäyttöön

Huhtikuussa moni suomalainen kaivaa grillinsä talven jäljiltä esiin ja pistää alkavan grillisesongin ensimmäiset herkut tulille. Väänänen ohjeistaa kuitenkin grillausintoisia tekemään ensin muutamat toimenpiteet.

”Grilli on hyvä huoltaa ja puhdistaa aina jokaisen käytön jälkeen ja myös silloin, kun grilli on ollut pitkään käyttämättä. Nopea puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen on hyvä toteuttaa niin, että grilliä kuumennetaan ensin ja poistetaan lika teräsharjalla. Tärkeää on noudattaa aina valmistajan ohjeita grillin huoltamisessa ja puhdistuksessa”, myyntipäällikkö toteaa.

Väänänen neuvoo seuraamaan näitä kuutta askelta grillin perusteellisessa puhdistuksessa: